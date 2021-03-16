童途有「理」：7至12個月大 學爬學企

【明報專訊】編按：上期〈4至6個月大促進發展活動〉，談到幼兒在4至6個月大的感知活動發展重點，並建議一些促進發展的活動。今次將話題伸延至7至12個月大的幼兒。

7個月大的幼兒已有一定的正坐能力。父母可讓寶寶盤坐地墊上，用玩具吸引他們伸手向前、向上或轉身拿取，提升正坐的平衡力。當寶寶能穩定地正坐後，父母可把寶寶一邊的膝頭向內轉，變成側坐姿勢，進一步挑戰及鍛煉軀幹穩定，以預備發展下一個活動里程碑——爬行。（圖1）

幼兒在8至10個月大開始學習爬行。父母應多讓寶寶在地上爬行，強化四肢協調能力；也鞏固肩及髖關節穩定，對日後手部發展精細的活動如執筆寫字及做美勞極有幫助。透過爬行亦可讓寶寶自行探索周遭、認識事物，強化認知能力。父母在寶寶開始學習爬行時，可讓他們做出四點跪的姿勢，然後將其喜愛的玩具放於較遠位置，誘導其伸手向前抓取，繼而帶動爬行；父母更可擺放一些障礙物讓寶寶越過，增強其空間概念及解難能力。（圖2）

10至11個月的幼兒開始學習站立。要引導寶寶站起來，父母可先讓寶寶坐在矮櫈上，把其喜歡的玩具放上前面的矮枱，鼓勵其扶着枱面從矮櫈上站起來。當寶寶掌握這個動作後，父母可增加難度，讓寶寶盤坐地上，將玩具放在矮枱上或將有趣圖案貼在牆壁上，誘導其扶着枱或牆壁，由地上從雙膝跪轉至單膝跪，然後站起來。當寶寶可雙手扶着站穩後，父母可逗寶寶兩側轉身拿玩具，這樣，寶寶開始練習單手扶着站立（圖3），進一步提升動態站立平衡。若父母這時將玩具放在地上，則可引領寶寶學習從站立返回蹲坐或坐在地上。

11至12個月的幼兒開始向左右及向前踏步。父母可將玩具放在枱的另一方或貼在牆壁另一邊，誘導其扶着家俬或牆壁向橫行。父母亦可扶着寶寶雙手學習前行，但切忌把手扶得高於肩膊，這會妨礙寶寶掌握步行時的重心。當寶寶的站立及踏步平衡逐漸成熟後，便可嘗試單手拖着父母（圖4），甚至雙手抓着玩具向前行。在這階段，幼兒一般能自行向前踏2、3步，可循序漸進掌握到走路的技巧。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳慧雯（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第337期]