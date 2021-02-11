教大GPS：財爺勿忘承擔教師培訓

【明報專訊】本次財政預算案對教育界的承擔實在少得可憐，只有代繳考試費及推動「奇趣IT識多啲」計劃惠及中小學生，明顯未有回應特首在施政報告中，針對教師學位化、入職及晉升新標準而增加相關的培訓撥款。

教育局要求教師晉升須進修

在教育局新要求下，教師晉升時，須在過去5年修畢晉升培訓課程，包括30小時核心部分及60/100小時選修部分（時間視乎晉升職級而定）。培訓內容包括基本的專業操守及價值觀、國家及國際發展、教育議題探討，以及領導能力和反思等，還有晉升崗位所需的專業知識，都要教師投放大量精力與時間。

但是，現時只有「在職教師專業進修課程」及各大學的碩士課程提供相關培訓。除了前者有部分課程獲教育局資助，學校可獲5星期的代課津貼聘請代課教師外，其餘都要教師自費。教師既要自掏腰包，更要撥出僅餘的休息時間進修，效能可想而知。

培訓增資源 教師學校雙贏

大學課堂一般在晚上6:30開始，筆者以前任教中學時曾修讀碩士課程，所以我很理解教師要在下課後完成所有工作、解答學生疑難，並準時到大學上課，基本上是不可能的任務。在筆者現時任教的在職教師培訓課程中，很多教師都要在課堂開始後半小時才能趕來，大學教師普遍亦很體諒。

針對以上問題，筆者認為財政司長須回應特首，就教師培訓增撥資源。對教育界而言，教師專心進修，對學校未來的教學及行政都有正面作用。學校亦不用為培訓教師而四處張羅資源，減省財務與行政負擔。

創造行政、教職空缺

短期而言，因為提供相關課程的大學機構，需要聘請大量行政人手處理事務，對吸納失業人士有一定幫助。而校方需聘請代課教師，可為未能入職的新任教師提供臨時的安身之所。長遠而言，筆者亦寄望教育局善用撥款，建構有系統的大學、中小學及局方協作策略，方便學校及教師就專業發展規劃更清晰的路向。若能行之有效，當中所創造的恆常就業，對吸納人才及刺激經濟都有長遠的幫助。

文：何振聲（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第337期]