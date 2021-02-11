本周FOCUS．採訪手記：和諧始於家長身教

【明報專訊】無限輪迴的網課，意味着孩子長時間待在家，不知家長們的EQ是提升了，還是退步了？記者最近跟一些任職醫護的朋友談起，原來在疫情期間，有不少兒童因為家庭暴力問題需要入院。這或許是跟小朋友經常留家上網課，跟全職爸媽或留家工作的父母「日對夜對」有關。事實上，親子24小時共處，不一定是樂事，假如小朋友不停做出叫父母激氣的事，再好EQ的家長也會有抵受不住的一刻，若霎時衝動，做出傷害孩子的行為，便釀成悲劇。

控制情緒 先飲杯水

記者也試過「教仔教到發火」的時候，幸好兒子膽小，被我高聲喝罵後便會立即變乖，減低我「火上加油」的風險。說到控制情緒，當然要找專家談談。跟孩子「困獸鬥」時，家長如何令自己時刻保持冷靜呢？香港小童群益會服務總監、註冊社工王美玲說：「家長遇到情緒失控時，宜先喝一杯水或一杯凍飲，讓自己立即冷靜下來，並停止對孩子作任何形式的說教！如果家中只有家長及孩子，家長無法離開現場，那便要立即轉換任務，例如洗衣或執拾，深呼吸，讓孩子也可以冷靜。」

她又提醒家長，即使孩子行為再失控也好，如果家長用暴力又或言語暴力，只會成為他們的模仿對象，當孩子下次有負面情緒，只學懂了用更暴力的方式去表達。和諧共處始於家長身教，各位父母緊記！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第338期]