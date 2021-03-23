故事義工：打破疫情社交限制 小義工隔空講古送關懷

【明報專訊】雖然新型冠狀病毒阻隔了人與人之間的接觸，但無法隔絕人與人之間的關愛。疫情之下，一班愛心爆棚的義工，突破各種社交上的限制，以線上「講故事」方式，向一班居於院舍的智障朋友傳遞歡樂和關心。其中義工媽媽Cecilia，不單身體力行去祝福社會上的弱勢社群，還推動兩名女兒一起參與，為小姊妹的成長注入更多正能量。

文︰沈雅詩

早前一個周末，Cecilia和念中二的長女汶汶和念中一的次女鎧鎧，又再齊齊「出隊」，準備在電腦熒光幕前，跟居住在基督教懷智服務處轄下院舍（下稱懷智）的智障朋友講故事。不過，今天為方便記者採訪和拍攝，她們將活動特別由家中移師至懷智位於石硤尾的總部，也一改平日「一對一」的服務形式，這次三母女會同時服務兩名「聽眾」。

另一邊廂，兩名「聽眾」建欣和家寶，在懷智水泉澳中心及宿舍經理廖少冰陪同下，已經準備就緒，雖然隔着電腦熒光幕，但也感受到她們的興奮。「知不知道今天我們要做什麼？」Cecilia故作神秘地問。話音未落，建欣已經搶着回答：「今日講故事吖！」Cecilia又考她們：「你們知道什麼是羽毛嗎？今天我們要跟你們說一個關於羽毛的故事啊！」健談的建欣反問：「是否羽絨裏的羽毛吖？」有趣的回應，引來哄堂大笑。

汶汶和鎧鎧為了今天所講的格林童話《三根羽毛》，也花上不少心思和時間去繪畫配圖，這個方法，果然吸引到兩名「聽眾」的眼球，她們全程都聚精會神地聽故事，而貪靚的家寶更指着其中一幅圖畫大讚：「這隻戒指七彩的，好靚啊！冰姑娘也有戒指。」

「懷智之友」網上故事義工計劃如此受院友歡迎，懷智總幹事胡定邦坦言是意料之外，「當初同事有這個構思時，我也沒信心的，但既然疫情之下，這班『朋友仔』完全無法外出接觸社區，義工又不能親身去探訪，怎幫到『朋友仔』享受生活呢？那就什麼方法都要嘗試」。當日帶頭第一個在網上跟院友說故事的他，更力證「聽眾」享受活動，「他們很老實，沒情面的，喜歡便留下來，不喜歡就轉身走，我跟他們說挪亞方舟聖經故事，大家也坐着聽呢」！

提供機會接觸外界

廖少冰補充，建欣和家寶都是能力稍高的學員，因此她們的理解、對答和參與程度也較高，但亦有部分能力稍遜的學員，的確未必可完全掌握故事內容，但她認為並不重要，「講故事只不過是一個渠道，反之講故事前後，義工跟服務使用者的閒談、一些關心的說話更加重要，這樣可令到他們即使身處院舍之中，也有機會接觸外界，感受別人的關懷」。

Cecilia任職的公司一向支持懷智的工作，因此她過去也多次以義工身分接觸智障人士，但說到「一對一」深入溝通，這趟還是第一次，她形容挑戰大，「難度在於怎樣才可令他們享受整個過程，感受到關懷，况且隔着電腦熒光幕，有時他們未必集中到，如果分心了，想把他們吸引回來，便要靠中心職員幫忙」。

「做義工非單方面付出」

在媽媽的薰陶下，汶汶和鎧鎧也投身義工行列，並一連6個周末，花上1小時去講故事給院友聽，雖然犧牲了私人時間，甚至要重新編排自己學樂器的課堂，但兩姊妹都異口同聲表示值得。鎧鎧指出，原先以為做義工是單方面的付出，但原來自己也有收穫，「我最初以為只是我去想話題逗他們開心，誰知遇上建欣，她主動分享了很多生活逸事給我聽，例如她中學年代上家政堂的情况、各式各樣的美食等，令我也感開懷」。汶汶則謂，以前對智障人士有不少誤解，以為他們難以觸摸，不易溝通，但親身接觸後，卻有另一番體會，「原來只要有心，一樣可以溝通得到的」。

「懷智之友」網上故事義工計劃將展開第二階段的服務，並呼籲大家加入成為義工，機構將提供基礎培訓，詳情或報名，可瀏覽bit.ly/3rTyTbA

[Happy PaMa 教得樂 第338期]