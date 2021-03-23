親子筆陣．窗邊的小荳荳：憤怒的小荳荳也能成大器

【明報專訊】這個憤怒的小荳荳是一名小男孩，擁有大大的眼睛、長長的睫毛，五官精緻，笑起來有兩個小酒窩，煞是可愛討人歡喜，可惜他一直吝嗇他的笑容，常常擺出一臉憤怒的樣子。

他十分渴望交朋友，卻處處碰壁。每當開口跟同學說話，同學便向老師投訴他說話聲音太大；每當看見人家有有趣的東西，拿來看看，就會被同學說他「不問自取，是為賊也」。稍稍碰一碰同學，對方家長就來學校投訴……

每每面對有關情景，老師也只能找小荳荳的家長描述和講解一下情况，並提醒家長要教導小荳荳注意一下自己的言行舉止。不單是小荳荳的家長感到非常困擾，連同班同學的家長也感到非常擔心，生怕自己的孩子被編排坐在小荳荳側旁座位，會被弄傷或被「欺負」。現在才一年級，小荳荳卻展露出一副憤世嫉俗的神態，做什麼都被認為是不對的。

老師也總覺得小荳荳不守規矩，各科任教老師總是不停向班主任投訴小荳荳「好曳」，上課不守秩序，跟同學不咬弦，常常引發爭執。各科老師輪流「努力教導」小荳荳，每天小息、午膳及放學後，都是小荳荳被教訓或被責罰的時候。不論同學間發生什麼事，彷彿都必然是小荳荳的錯。小荳荳的家長也感到累透了，怎麼人家的孩子都是高高興興上小學，只有我家的小荳荳卻不獲他人接納呢！

班主任收到很多有關小荳荳的投訴，每每只是替小荳荳感到難過。其實班主任看得出來，小荳荳每次被投訴的事情，都不是處心積慮要讓別人難受的啊。小荳荳個子長得較高大，高興時容易手舞足蹈，有時會粗心大意碰到其他小朋友，惟當其他小朋友被他意外碰到，輕則會感到痛楚，嚴重點或許會受傷，其實，這一切都不是他故意去做的。小荳荳想跟其他小朋友一起玩，但同學們早已怕了他，令他在校園裏的生活很孤單啊！

雖然面對投訴不絕，但班主任也看到小荳荳身上有很多優點，例如善良、單純、樂於助人，而且還很喜歡閱讀呢！

了解問題行為背後成因

為了讓小荳荳可以自然地與其他小朋友建立友誼，班主任安排了小荳荳參加學校的制服團隊，讓他發揮強項，加強其自信心。同時，班主任亦常常花額外時間跟他聊天，聽他訴說心中感到委屈的事情，再慢慢地糾正小荳荳的錯誤行為，也向荳媽解釋小荳荳各種問題行為背後的成因，鼓勵及協助荳媽幫助小荳荳逐一改正過來。此外，班主任又跟荳媽分享小荳荳做得好的事情，讓荳媽能看到兒子的優點，並給予適當讚賞。

日子一天一天過去，小荳荳從一年級長大成為六年級的大哥哥。因着一年級班主任年復年的教導和鼓勵，以及荳媽的配合，小荳荳逐漸成為了一個受老師和同學歡迎的陽光少年，並升讀了一所理想的中學。

憤怒的小荳荳是我當老師最初幾年時，遇到的一名學生。最初擔任其一年級的班主任，真的每天擔驚受怕，不是這位老師來投訴，就是那個同學的家長來電要求把他「趕出校」。但在我的教育旅途上，實在從未遇過天生想做「壞蛋」的小孩子。即使再頑皮的孩子，每個行為背後也總有他們自以為正確的理由。只要有人看穿他們的心，給予他們接納、鼓勵，幫助他們盡情發揮優點及改正缺點，他們最後也能踏上康莊大道。

憤怒的小荳荳，至今仍然不時跟我聯絡，訴說和分享其人生的點滴呢！

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介﹕童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

[Happy PaMa 教得樂 第338期]