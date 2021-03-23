【明報專訊】「火花是活着的熱情，不是活着的目的。」這句對白摘自動畫《靈魂奇遇記》。爵士樂是動畫中阿祖的火花，讓他體會生命的熱情，體驗心流的美妙；可是，當他執迷於以此成就人生，卻陷入痛苦深淵。

心流（flow），亦有人翻譯為神馳或沉浸狀態，由匈牙利裔美籍心理學家米哈里．契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）提出，是一種將個人精神完全投注在某種活動上的感覺；心流產生時，會同時有高度的興奮感及充實感等正向情緒。孔子形容自己學習時「發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至」（《論語．述而》）；畫家梵高一生即使只賣出一幅畫作卻仍孜孜不倦創作超過2000幅作品；年過八旬仍堅持每日練琴的華人鋼琴家傅聰曾說：在鋼琴世界裏，沒有傅聰，只有音樂。他們的「火花」再明顯不過，亦可想像他們樂享心流或神馳的狀態。那麼，一般人呢？

我們若投入某種活動而進入心流狀態，應會有以下共通點：快樂不知時日過；專心致志，彷彿忘掉自我；過程具有挑戰，但仍會廢寢忘食、樂之不疲地完成；即使不用任何外來的獎賞仍願意參與該活動；工作的挑戰與個人能力成正比關係。

你多久之前體驗過這狀態？那「火花」又是什麼？

孩子的「火花」是什麼？如果是練琴、溫習、操卷、計數、閱讀學術書籍等，恭喜你，大抵你也不用再看下去了。如果是畫畫唱歌、砌圖下棋、打波跑步、吹水發夢等與成績成就暫且無關的活動呢？曾經遇上一些家長，因為子女已入了心儀中學，就切斷了子女小學擅長的課外活動和投入的興趣，希望他們專心讀書；若專心讀書就是那「火花」自然無問題，若子女貿然斷了心流活動，當他們到了要擺脫父母安排操控的青春期，便容易尋求我們不樂見的替代活動。

遊戲設計助玩家進入心流狀態

看過一篇文章，提到「打機」遊戲的設計，就是要讓玩家在遊戲中體驗心流狀態，所以遊戲設計時一定要挑選適當的難度，把目標拆解成階段性的任務並有即時的反饋，而且遊戲過程要降低玩家的挫折感。

相當程度的挑戰和能力是達至「心流」狀態的不二法門，若活動難度太低，我們只會感到毫無興趣、沉悶；若難度太高，我們會感到迷惘、憂慮。父母希望孩子進入心流的活動，若能考慮上述三點去幫助孩子，一定大大增加成功機會。

蘇菲幼兒期的「火花」包括自言自語（self talk）、講無人明白的故事、撕紙巾（一張紙巾撕上半小時）、將物件分類、發獃；小學時期是看書/動漫、寫故事、傾偈吹水、畫畫、做手工、發獃。上中學後，手提電話成了必需品，她一度沉迷於WhatsApp、facebook、IG等社交平台，也開始對那些「真偽莫辨、良莠不齊、不分畛域、無遠弗屆的網絡資訊」（2009年高錕教授獲諾貝爾物理學獎後發表的公開信）有了濃厚興趣。當然，最後救她自拔的並非本人，也非規則，而是她那些一直燃點生命熱情的火花。

當一個人進入心流體驗的時間愈多，就愈能提升自己本身的幸福感，加深對目標的堅持，擁有更積極的心態。

「也許看天空就是我的火花，或是走路這件事，我真的很會走路。」（《靈魂奇遇記》）

（回應上期〈你不是真正的快樂〉一文，其實抓住火花，體驗心流，自能產生具價值感、意義感的快樂，那是活着的熱情。）

文：蘇菲媽

作者簡介﹕中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

[Happy PaMa 教得樂 第338期]