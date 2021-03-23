華德物語：教養何止一套方法？

【明報專訊】某天早上，華德媽獲朋友邀請去了早餐聚會，其間一個朋友問大家在小朋友面前應否喝啤酒，她的觀點是酒精會令人失去判斷力、理智，不應間接向兒女灌輸飲酒文化，所以她認為在小朋友的生日會、家中的節日慶祝是最不能接受有酒精出現的。

大人應否在小朋友面前喝酒？

我表示不認同她的觀點，始終啤酒是德國的文化之一，我們家絕不會避忌在孩子面前飲酒，更讓他們用果汁代酒，學習跟對方四目相投地碰杯（德國文化裏，碰杯時必須有眼神接觸，否則會有7年噩運）。後來的討論更演變到，當兒女踏入青少年期，帶着一身煙味回家時我們應該如何處理？當兒女想交同性戀者時又如何反應？

無獨有偶，我曾經問過華德爸同樣的問題——若有天，華德帶男性朋友回家說「這是我的男朋友」，你會如何反應呢？當下華德爸思考了5秒，然後他握着我的手，模擬我是華德，說：「恭喜你們啊！」聽完我的分享，那個友人就沒再延伸說同性戀的話題，又繞回去喝酒的話題了。

這個朋友的家族來自摩洛哥，後來移居瑞典，幾年前她嫁來德國，但無論環境如何改變，她仍是虔誠的穆斯林。所以我很明白，她為什麼反對煙酒，為什麼反對早戀或同性戀，但這種強烈反對真的頗令人反感，因為她的論證有一種要人必須認同的壓力，好像我在兒女面前喝啤酒就會造成他們來日酗酒一樣。

我絕對尊重她的信仰，不會在她面前吃豬肉、喝酒等，但如何養育兒女，哪會只有一套方法呢？她所採用的高壓管治，有得也有失。孩子在其全方位的保護下，定不受煙酒影響，但孩子終有日要離開父母，走自己的路，那時候怎麼辦？

物極必反 倒不如引導批判思考

我認為凡事都有兩面，不能因為有人酗酒就說酒精害人。難道人們食糖致癡肥，我們又要禁糖嗎？我比較佛系，也比較中庸，一向認為物極必反，而且，每一個小朋友都不一樣，我們如何教育他正直、善良、守法，也不止一種方法。大家可以互相學習，互相提點，就很好了，始終我們可以控制的只有自己，小朋友就算是2、3歲也有其獨立的人格和靈魂！

世上有千千萬萬種事情可以擔心，借電影金句來說：「地球是很危險的，你快點回火星吧！」與其把孩子養在溫室內，倒不如讓孩子學懂批判式思考，讓他們知道一樣東西為什麼人人讚好？為什麼人人說它不好？就算人人都蜂擁去做某樣事情，他們也可以勇於不隨波逐流，這樣遠比他們被禁止做某個事情來得更人性化。更何况，犯了錯誤又如何呢？下回再為大家帶來德國的育兒記趣！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第338期]