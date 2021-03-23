親子筆陣．同理心學堂：如何打開少年人心扉？

【明報專訊】「我就好像一輛沒有燃油的汽車無法向前。爸媽不斷叫我努力、加油，提供千百萬種『入油』的方法給我。可是他們從來沒有嘗試去了解我，關心我為何沒有『油』？」 一名少年人跟筆者傾訴。「其實我很怕跟大人傾談，他們不是要求我如何做，就是跟我說做什麼對我有益，又或者說我有什麼做得不好、做得不對。究竟他們明不明白我真正想要什麼？」

我回應道：「你渴望得到理解、聆聽，但這份需要總是得不到回應，令你感到挫敗，是嗎？難怪你寧願收埋自己。」從他的反應，我知道我說出了他內心的感受。

事實上，這名少年人表達出一個卑微的要求就是被理解。大人往往向少年人直接提供不同的解決方法，提醒這樣不對、那樣不對，甚至竭力改變他們的想法。雖然是出於善意或是基於愛護，惟少年人在得不到期望的回應下，難免反感而選擇迴避。

最渴望被理解

少年人最渴望的就是被理解和明白。很多父母會問︰「明白、理解又如何，可以解決問題嗎？」試問天下間的父母誰不疼愛自己的子女？惟父母愈逼迫，愈不正視跟子女心靈上的溝通，子女愈是逃避，形成一個惡性關係循環，造成更不理想的結果。

不少父母不懂跟子女交流，看見子女對自己不瞅不睬，內心會忐忑不安，恐懼下再加追問，子女反而愈來愈隱藏。若長期得不到回應，父母會懷疑子女是否很討厭自己，質疑自己是否一個稱職的父母。為了平復內心的張力，不斷再為子女提供解決方法，但這樣更難設身處地代入子女的感受，適得其反。

現今父母面對不小壓力，來自經濟、住屋、社會動盪及疫情等，父母也是社會上受壓的一群。所以父母們在照顧子女的同時，也要好好照顧自己的感受，要好好接納自己的情緒，照顧好自己的身心健康，才能更平和地跟子女相處。

父母們面對子女的冷漠，要先關心對方的感受。先讓子女們感到被聆聽、被理解，情緒得到緩解下，才會願意打開心窗去跟父母溝通，接受建議和新事物，而且會更有力量面對當下的處境。相反，正如美國心理學家馬歇爾·盧森堡博士創立的「非暴力溝通」指出：當人感到所接收的是一項要求或命令，回應對方時最終只有兩種面向：服從或反抗。兩種反應都是因為感受到脅迫，難以做出善意的回應，繼而採取一種消極抵抗的心情。

傾聽錦囊

1. 學習放下：拒絕道德判斷、指摘和命令

2. 全心全意：以接納和憐憫的態度來聆聽對方

3. 易地而處：從對方的處境看世界，勿妄作分析、批評或給予建議

4. 反映感受：感受對方的感受，表達同理心與諒解

5. 沉默陪伴：毋須懼怕沉默，有時候沉默陪伴比起千言萬語更打動人心

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文：馬慶民（香港中華基督教青年會輔導組心理輔導員）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第338期]