親子住宿 邊玩邊學STEM

【明報專訊】說到香港麗思卡爾頓酒店，大家可能只會聯想到「KOL打卡熱點」，其實酒店亦推出不少適合小朋友的活動，讓一家人樂而忘返。除了早前推出的「Fly High Dream High」兒童模擬飛行航空課程，復活節更加入Techbob Academy STEM教育工作坊，3個主題分別為迷宮挑戰（製作可編程機械人）、拯救復活兔行動（製作可編程直升機），以及派送禮物機械人（製作可編程機械人派送禮物），活動分為3個年齡組別。完成任務後的小朋友均可獲得STEM玩具套裝1份，滿載而歸。只要預訂復活節親子住宿之旅，小朋友便可以優惠價每節$680參加Techbob Academy STEM教育工作坊1節，套餐並包括豪華客房住宿1晚、大堂酒廊自助早餐、指定香檳1支及復活節主題小禮品。

◆INFO

復活節親子住宿之旅

日期：4月2至6日

價錢：每晚$3699起（包括2名成人，1名3至12歲小童，另加一﹚

地址：九龍柯士甸道西1號香港麗思卡爾頓酒店

訂房及查詢：bit.ly/RCHKFestiveRoomPackage

[Happy PaMa 教得樂 第339期]