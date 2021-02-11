本周FOCUS．採訪手記．研究：成功由從小做家務開始

【明報專訊】第四波疫情好像擾攘得特別久，學生哥在這一波，已經有近4個月沒法子好好上學了。雖然最近有些學校已經全校復課，但始終佔少數，大部分學校每天只安排部分回校上課。疫情之下，孩子少上學，多在家，親子閱讀、親子手工、親子烹飪、親子運動等，或許很多活動，家長都已跟孩子玩過了，還有什麼搞作呢？受上一期封面故事啟發，我就決定要玩親子做家務，邀請女兒成為我的神隊友。

不是說笑，美國哈佛大學曾做過一個長達80年的研究，追蹤逾700名成功人士，發現他們都有一個共通點，就是從小做家務。研究分析，相信是因為做家務讓孩子明白到分工合作的重要，從中亦培育到他們的同理心，這些都是將來投身社會後必須具備的條件。所以，爸媽們，若想子女他日成大器，就一定要放手，多給他們做家務啊！

親子staycation 復活假鬆一鬆

轉個話題，復活節快到了，不知道大家有否規劃好假期節目呢？既然暫時還是衝不出香港，親子staycation也是個不錯選擇。今期封面故事，便為大家精心挑選了多間有住宿優惠兼有得玩的酒店，爸媽們大可考慮趁復活節帶仔女鬆一鬆。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第339期]