家家有禮：春遊「花見」室內櫻花庭園

【明報專訊】每年春天都是賞花旺季，不過除了山長水遠走遍各個公園尋找鮮花蹤影，今年也可以在室內輕鬆賞花！新鴻基地產旗艦商場apm，把旅遊達人春日打卡必去的櫻花庭園搬到室內，滿足一眾櫻花迷「花見」的心願。大家有如走進充滿生氣的戶外園林中，不論晴天雨天也可打卡放閃，找回旅行時的歡樂時光。

商場為「開箱」帶來新定義，以長達20呎的貨櫃箱建成「快樂開箱」大型互動裝置，加入藝術、數碼科技及玩樂等元素，並以人氣爆燈的「熊貓」為主角展出一系列世界經典名畫，非常有趣。活動期間更會送出不同消費獎賞，包括apm熊貓版限量時尚藝術保溫杯及美食優惠券等，讓大家於復活節盡情吃喝玩樂。

◆INFO

apm「快樂開箱」大型互動裝置

日期：即日至6月20日

時間：下午1:00至晚上9:00

地點：觀塘apm

查詢：3148 1200

■送美酒花茶套裝

apm送出美酒花茶套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括台灣花果美酒及W. FLOWER盒裝花茶。名額6個，每人可獲禮品1份。（圖2）

截止日期：4月6日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第339期]