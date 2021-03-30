言語自聊：咀嚼三部曲

【明報專訊】朗朗（化名）因為進食時間過長、不懂咀嚼而轉介至言語治療診所。根據媽媽的描述，朗朗每一口食物都會含在嘴裏或是咀嚼很久。起初以為是小朋友不喜歡吃飯而拖長吃飯的時間，但之後媽媽慢慢發現，即使朗朗遇到喜歡的食物，例如雞翼、漢堡包等，他會表現得很雀躍，很努力地咀嚼，但仍需要很長的時間，可能是差不多5分鐘，才吃完一隻雞中翼。

只懂得用門牙 增加咀嚼難度

聽到這樣的描述，我當然要請朗朗即場「表演」一下。媽媽由診所附近買了魚肉燒賣給他做評估，朗朗表現得很雀躍，一手用牙籤將燒賣放進口中，不過他不像我們一口一粒地吃，反而用門牙咬出小部分，一小口一小口地吃，就好像小白兔吃東西一樣，只用門牙咀嚼食物，結果花了3分鐘，終於把整粒魚肉燒賣吃掉。

在臨牀吞嚥檢查中，言語治療師會觀察小朋友進食的情况，評估口肌和咀嚼能力。朗朗的表現顯示出他不大懂得咀嚼，以致進食時間大大增長。回想一下我們自己吃東西，我們通常會先用門牙把食物撕開，然後用舌頭把食物推到大牙兩側，最後用大牙咀嚼食物。但朗朗只停留在咀嚼的第一步，咀嚼過程中只懂得用門牙，於是他只能用門牙代替大牙咀嚼食物，這當然令咀嚼的難度或需時大大增加。試想想，如果整餐飯都只能用門牙來咀嚼，我想我們也會像朗朗一樣，花3分鐘來吃1粒燒賣，甚至用2小時吃1餐飯也不出為奇。

訓練下顎口肌 強化咀嚼能力

正如剛剛所說的咀嚼三部曲，朗朗只懂得第一步，餘下來的第二和第三步都需要加強訓練。首先，我決定先教朗朗咀嚼的第二步，就是透過模仿，學習用舌頭把食物推到大牙兩側，經過兩星期的訓練，朗朗已經學到這個技巧。與此同時，為了增加朗朗的咀嚼能力，我配合了下顎的口肌訓練，強化朗朗的咀嚼能力，因為如果要大牙夠力咬東西，下顎的肌肉必須要強化。而最後一步就是學習用大牙咀嚼食物，由最容易咀嚼的星星餅開始練習，一直到煮腍的肉類，讓朗朗慢慢習慣用大牙咀嚼。

經過一輪的訓練，朗朗終於可以大口地享受自己喜歡的食物，而媽媽也不用為小朋友花過長的時間吃飯而頭痛了。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第339期]