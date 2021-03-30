升學攻略：幼稚園及中小學篇

【明報專訊】聖公會聖約瑟堂 重視愉快學習

問◢ 小女兩歲半，好動，亦愛學習。請問怎麼評論聖公會聖約瑟堂幼稚園、新界神召會懷恩幼稚園、珈琳中英文幼稚園？謝謝！

答◢ 本人參考教育局質素評核報告，從學校管理、學與教、學校文化及兒童發展，把你提出的3所幼稚園作以下排名（從最高之A++至最低的A-）：聖公會聖約瑟堂幼稚園A++、新界神召會懷恩幼稚園A、珈琳中英文幼稚園A-。而教育局非常重視以幼兒為中心、愉快學習，因此聖公會聖約瑟堂幼稚園最適合你的女兒。

德寶國際培育創意

翠茵小宇宙重學術

問◢ 女兒將於2021/22學年升讀PN（學前班）， 正在考慮選校問題。主要考量是上學路程，以及語境能讓孩子從年幼學好外語（特別是英語），希望小朋友愉快學習、有國際視野，但未考慮到將來升小問題，只不希望報考小學時學術成績比一般同齡有太大落差；已獲德寶國際幼兒學校（寶盈花園）國際班及翠茵小宇宙國際幼兒園．幼稚園英普班錄取。請問應如何選擇？

答◢ 德寶國際幼兒學校（寶盈花園）以主題式教學，着重培養幼兒創意及社交情意發展；而翠茵小宇宙自編主題，用方案教學，重視多元智能。私立幼稚園多重視英語，翠茵比較着重學術，似乎比較符合你的要求。

播道新派直資

聖嘉勒有名氣

問◢ 本人現煩惱該為女兒選擇哪間學校。小女乖巧，對外較為內斂，喜愛畫畫，以中學部來說，知道播道書院採用活動教學，而聖嘉勒女書院是傳統女校。兩間學校成績和banding是否差不多？本人擔心傳統學校較催谷，又擔心新派直資太自由，望校長可以指導一下，十分感謝！

答◢ 論知名度，聖嘉勒比播道高，而一般傳統名校，除了重視學術亦給予學生舉辦活動的自由。播道是新派直資學校，會給適量自由讓學生自治。兩校banding差不多，論排名聖嘉勒略高一些，我認為聖嘉勒比較適合你女兒。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第339期]