寓學於樂：教大專家設計 好玩遊戲卡 幼兒輕鬆學英語

為推廣Literacy Play Kit，楊少詩（上右一）和吳美莉（上右二）曾舉辦多場家長培訓工作坊，讓他們親身試玩。（受訪者提供）

教大教育及人類發展學院副院長（學術質素保證及提升）、心理學系副教授楊少詩（左）和教大幼兒教育學系助理教授吳美莉（右）均認為，遊戲是學習語言非常強而有效的途徑，而家長一同參與其中，對幼兒幫助更大。（劉焌陶攝）

【明報專訊】很多家長都想孩子學好英語，用盡辦法借助不同「補品」催谷小朋友表現。但一味靠補習、做補充工作紙，不單乏味，也隨時嚇怕小豆丁，形成抗拒心理。香港教育大學的學者，就抓緊孩子天生愛玩的心態，研發了一款糅合多種玩法的英語遊戲套件，讓幼兒透過開心玩去認讀英文生字；亦有初創企業為幫助學童無痛完成英文默書，設計了一個線上遊戲，務求把苦差變成樂事，輕鬆鞏固所學。

文︰沈雅詩

幼兒起步學外語，家校角色同樣重要，但香港教育大學（下稱教大）幼兒教育學系助理教授吳美莉認為，在本港，兩者支援都不足夠。她以一般本地幼稚園為例，幼童接觸英語機會有限，而且在讀、寫、講、聽方面，學校都比較着重書寫，「普遍喜歡運用沉悶冗長的書寫練習，例如工作紙、作業去操練學生」。至於家長， 雖則有心，但同樣錯用方法，「對學習英語有迷思，以為一定要抄寫，要串字才學得到」。

吳美莉強調，家校角色本就不同，家庭毋須變成學校，反之，她鼓勵家長運用優質遊戲，去營造語境，「不少文獻都支持，家長一起參與遊戲學習，對幼兒特別有效」。但察覺到市場缺乏合適又有趣的學習材料，於是她伙拍教大教育及人類發展學院副院長（學術質素保證及提升）、心理學系副教授楊少詩，研發語文遊戲套件，希望帶動家長掌握正確的方法去激發小朋友學習語文的興趣。

兩人最新合作設計的Literacy Play Kit，便專為K2至K3學生而設，並榮獲加拿大國際發明及創新比賽銀獎。遊戲的最大特色，是配合了幼兒發展階段，着重訓練聽和講的能力。套件共有106張圖卡，涵蓋6大主題，分別是食物、水果、身體部位、顏色、形狀和職業，並內附有12套遊戲包，可配搭6種玩法。

設網上詞彙庫 學標準發音

套件雖然「分量」十足，但玩法並不複雜，很多更是大家熟悉的遊戲變奏版，例如拍拍卡其實是「冚棉胎」，賓果過三關等於Bingo，太空圖版遊戲玩法類似飛行棋，只是這些卡牌或桌上遊戲，都加入了學習英語的元素。舉例，拍拍卡的玩法，是先請孩子選一張最喜愛的圖卡作為王牌，之後家長和小朋友輪流翻開圖卡並朗讀上面的英文字詞，當翻開王牌時，最快拍卡者就勝出。由於Literacy Play Kit着重增加幼兒的口語詞彙，家長在遊戲時，免不了要示範或糾正孩子的讀音，為了增強家長這方面的信心，兩名學者已在網站建立了詞彙庫，讓家長可選取生字，聆聽標準發音。

家長陪玩 每日10至15分鐘

楊少詩說，家長不需有太大壓力，「最重要是參與，每天跟孩子輕鬆玩10至15分鐘就可以」。吳美莉補充，學習其實是在不知不覺中的，「在遊戲的過程，家長當然要『交戲』，多給予讚賞，提升小朋友的信心，當他們被遊戲吸引，便愈玩愈專注，很容易牢記那些生字，因為他們想贏」。

由研發至Literacy Play Kit面世，吳美莉和楊少詩先後做了兩期研究計劃，透過多間幼稚園邀請了115個家庭試玩12周，而第三期研究則在進行中，有逾150個家庭參與。綜合前兩次收集的數據，楊少詩指成效正面，「小朋友透過前測和後測，我們發現他們的口語英文詞彙有所增加，而在學校課堂上，老師也反映，有參與計劃的學生，他們的學習興趣和自信心都有明顯提升。此外，從家長填寫的問卷或聚焦小組訪談，不少也表達，玩遊戲對親子關係有幫助」。若想了解更多，家長、教師可登入www.literacyplaykit.com。

[Happy PaMa 教得樂 第340期]