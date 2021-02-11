本周FOCUS．採訪手記：「碌一碌」計劃下個親子長假

【明報專訊】來到復活節連清明節公眾假期的最後一天，不知大家最後衝刺，今天會有什麼親子活動呢？上一期我們已推介了幾間酒店的親子staycation套餐及新開幕的香港樂高探索中心遊玩貼士，不知當中有沒有你們的放電選擇？如果大家有留意HappyPaMa教得樂網站及facebook專頁，應該會留意到我們近半年加入了不少新鮮熱辣的玩樂情報及教育資訊，目的就是希望大家能夠掌握最新又最貼身的消息。若今天還沒有想到帶子女去哪兒吃喝玩樂，不妨到我們網站或facebook「碌一碌」，或許會找到靈感！

說到吃喝玩樂，不少朋友知道我採訪過不少酒店，都問我親子staycation的建議，我也很理解，因為疫情，大部人都已經超過一年沒有去旅行，心癢癢想找間酒店一家人來個小旅行也屬正常。不過原來鹹魚青菜各有所愛，有人要求酒店有一家三口可齊齊浸浴的超闊落浴缸，有人想要一個打卡靚泳池，有人提出的條件只是房間乾淨企理，或者最好是開業不足一年的新落成酒店。

親子staycation各有所愛

為應付本地人staycation需求，很多一向只做商務旅客的酒店也陸續推出親子住宿，對有小朋友的家庭來說真是一大喜訊！

希望未來有更多機會為大家逐一推介，好讓爸媽們可以為子女下一個長假期好好計劃一下，不用他們再整天躲在家打機做宅男宅女。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第340期]