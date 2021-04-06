活動推介：樂讀繪本 大師分享伴讀技巧

【明報專訊】為響應「世界閱讀日」，D Mind & the Prince在4月展開多場魔法故事之旅，培養小人兒的閱讀興趣。NET導師（Native-speaking English Teacher）會帶領小朋友走進經典童話故事《綠野仙蹤》，透過有趣的活動介紹故事主角和經典場景，小朋友更可發揮創意，運用STEAM小知識，設計及製作故事主角的熱氣球，穿越魔法世界！

另外，機構同時舉辦多場網上繪本分享講座，邀請了英國著名語言學大師Professor David Crystal及多名故事作者分享創作繪本的靈感和過程，並指導家長親子伴讀的技巧。

◆繪本分享家長講座

日期：4月10日 、5月15日、6月12日、7月10日（周六）

時間：上午10:30至11:30

地點：Zoom形式，用廣東話及英語

費用：全免

報名：bit.ly/3vTVMOL

■INFO

The Magic Maker of Oz 魔法故事之旅

日期：4月17至25日（逢周六、日）

時間：上午10:30至下午5:15（設4個時段，每時段1小時15分）

地點：尖沙嘴K11 MUSEA地庫B2樓B243號D Mind & the Prince中心

對象：1至3歲半

費用：會員$150（同行親友$180）；非會員$200（包括 The Magic Maker of Oz 主題活動小書1本、故事分享及STEAM活動各30分鐘）

報名：bit.ly/3vTVMOL（4月13日截止）

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第340期]