喜閱愛麗絲：小學生，學做小船長！

筆者利用船上專用羅經來教32個方位，同時讓學生了解「真北」和「磁北」的差異。真北即地球北極點；磁北則是北針所指北方，也就是地球磁場的北。船隻駕駛員必須準確計算兩者差距，才可以走對航向！（作者提供）

【明報專訊】近年，教育界的改革新趨向都不外乎「全方位學習」、「跨科協作」、「STEM教育」、「喜閱校園」等元素。在主題內容的變化上，「生涯規劃」、「環境保育」或是「中國歷史和文化」等也成為不少學校的發展方向。在課程建構上，我們可將不同的元素及主題來一個「大結合」嗎？融會貫通，說是容易，實行上就要多動點腦筋了！去年疫情期間，筆者在家工作，於是把握餘暇報讀「二級船長課程」，學習船藝及輪機的知識。對於文科生來說，實是有些吃力，幸好筆者在兩份試卷都取得高分數，順利考獲香港海事處「二級船長牌照」。筆者幾番思量後，認為可將學到的知識和技能轉化成一個小學版的簡易船隻課程，正正就能將以上提及的元素及主題全部結合，這不僅新穎和獨特，而且也令人充滿憧憬！

筆者為小學生設計「小船長課程」，親自教授基礎船藝、海事及機械知識。課程既配合STEM科技，亦配合生涯規劃（認識海員工作及職業條件），同時讓學生學習海洋保育。從閱讀名人傳記，又能認識中外航海家，例如鄭和下西洋和哥倫布發現新大陸等。還有天文地理、方向、指南針的發明、氣象、GPS科技等也一併教授。課程完結後還安排學生參觀船廠，並參與校本「遊艇設計比賽」及「動力小船設計比賽」，師生更合力製造一艘動力折疊船，並實地試船及航行。學習表現優異學生可獲「小船長證書」。此外，筆者設計航程，帶學生上船，欣賞香港獨有的地質景觀和自然生態。全方位學習，加上各科目的協作及配合，可以令課程推展得更有效率呢！

課程如何配合跨科、全方位學習及閱讀元素呢？以下簡表可以作一範例：

活動名稱：親親海港可銘小船長培訓課程

跨學科學習元素（全方位學習／跨科協作／喜閱校園）：

．海事知識及機輪的基本認知（STEM科學：天文、數學、工程、電力）

．海員的職業及入職條件（生涯規劃）

．應用科學類圖書及著名航海家傳記（分類號「600」及「920」圖書）（圖書館）

．針對延伸活動的設計及創作，參加校本設計比賽（視藝科）

．海港的愛護及保育（德育/環保）

．中國文化及歷史：古代航海科技——鄭和下西洋／指南針的發明（中文科）

．動力折疊船製作（STEM組）

．方向／羅經（數學科）

．應用科技：GPS（Global Positioning System）（資訊科技科）

．熱帶氣旋及季候風（常識科／天文組）

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第340期]