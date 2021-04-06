讀樂樂：食物誕生旅程

【明報專訊】「開枱食飯囉！」餐桌上的米飯、麵包、水果、甜品等……是誰變出來的？食物又該如何吃得健康、吃得安心、吃得精神和有活力？究竟食物從哪裏來？這麼有趣的提問，相信必定是親子分享和互動的最佳題材。意大利繪本作品《食物哪裡來？美食旅行團出發！》能豐富親子間的對話，故事通過小廚師主角阿福師，連同4個廚房好拍檔：小貓、平底鍋、湯鍋和濾鍋，組織食物調查隊，展開食物旅行團。他們走進不同的食物區參觀，包括：穀類、水果、蜂蜜咖啡朱古力、蔬菜、鹽油糖、鮮奶類、海鮮和肉類，將生產、採收、製造、加工及銷售的過程，編製成一站又一站的美食地圖，讓讀者跟着小廚師的步伐，經歷這趟不一樣的旅程，從而認識各種食物及處理方法。

美食地圖演繹食物生產過程

哈哈！菜姨姨就最想跟阿福師進入蔬菜園，除了見識不同種類、紅橙黃綠、長短胖瘦、各種形狀的蔬菜之外，還可以認識一些亞洲較少見的菜種，例如是外觀十分特別的朝鮮薊，香港叫雅枝竹，層層包疊似鬱金香，原產於地中海沿岸，在歐洲被譽為「蔬菜之王」及「蔬菜中的貴族」；還有翠玉瓜，台灣稱為櫛瓜，外觀長得有點像小黃瓜，屬於葫蘆科，原產於墨西哥，通常分黃色及綠色兩種。另外，不常見的紫菊苣，即是苦白菜，外表長得像娃娃菜，歐洲人曾以它製作提神飲料。而書中所說的蕪菁，外形像圓碌碌的白蘿蔔又似芥蘭頭，日本和台灣叫大頭菜，色澤亮麗、外形精緻、味道細嫩、清香爽口，香港部分超市及店舖則稱之為日本圓蘿蔔，確實大開眼界！

此書作者在1961年出生於羅馬，已經創作了超過100多本童書，從他的角度去看食物從哪裏來，不止讓我們學習不同食材的種植規劃和收割後的處理方法，還可以教導孩子「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，要多懷感恩的心，珍惜食物啊！

《食物哪裡來？美食旅行團出發！》

作者︰亞哥斯提諾．特萊尼

譯者︰亞比

出版︰小天下

文︰菜姨姨

作者簡介﹕致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

[Happy PaMa 教得樂 第340期]