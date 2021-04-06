親子筆陣．日式育兒記：與「媽媽友」相處大有學問

【明報專訊】日本春假開始了，差不多每天也相約「媽媽友」一起到公園，大人聊天，小孩玩至樂透，從早玩到黃昏，不會吵到在宅工作的爸爸。媽媽們回家做個晚飯，吃飽便呼呼上牀睡覺，3個星期的春假不知不覺地已經過了一半。

指點迷津 解決日本文化難題

在以往的文章也提及過，日本保育園學童的媽媽，大多數是在職媽媽，接送時間也因應上班需要而不同，所以家長們見面的時間比較少，「媽媽友」比較難建立；但如跟我兒子MJ一樣是讀幼稚園的話，一般學童的媽媽也是全職或半職媽媽，接送時間劃一，學校舉辦的親子活動也較多，媽媽之間見面的機會也相對較多。對於幼稚園生的媽媽來說，相熟的「媽媽友」可能是要比閨蜜更重要，因為她們給予的一些建議，猶如考試貼士一樣重要。例如最初到學校做義工幫手淋花種菜時，她們會提醒我應該怎樣做才讓校長更滿意，哪一盆花是校長的心頭好，要特別小心處理等。而對於我這個外邦人，她們更不時幫我解決日本文化上的難題，我身邊的「媽媽友」真的有如苦海明燈般重要。

友善有禮 錢銀分明 勿製造麻煩

台灣好友的兒子也送上幼稚園上學了。她見到學校的媽媽們已經分了小group，不知道如何融入，見我交了幾個感情不錯的「媽媽友」，便走來問我意見。首先，我感恩自己有7年讀女校的經驗，話明「媽媽友」，清一色女人，所以曾在女人堆交朋結友的經驗很重要。我覺得跟日本媽媽相處，不能太急進，要細心觀察，也不能過分熱情。普遍日本媽媽有自己的生活節奏，加上日本人沒有請傭人，家務一腳踢，真的不可以隨便相約去喝咖啡閒聊social。我的經驗就是最初禮貌做足，見面時客客氣氣，等大家知道我雖然是外國人，但也是平易近人，然後PTA（家長教師會）的工作也會做足，盡量迎合日本文化——不要帶麻煩給人家。

最後比較重要的是，不少日本媽媽也有keep數的習慣，金錢是敏感話題，應該避談。錢銀最好夠分明，當要夾錢送禮等的時候，最好快快手夾錢，不要麻煩別人追數。當日本媽媽們知道我是個友善又有交帶的人，她們便開始主動邀請我們到公園玩，久而久之便熟起來，MJ開心時，我也開心！

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第340期]