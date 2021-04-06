家庭有教：親子遊戲學數學

【明報專訊】很多家長都想孩子學好數學，於是幫他們報不同的補習班，又或者買更多數學補充練習。但其實家長和孩子在日常生活中，例如購買用品、計劃活動、製作點心、分享食物時，都有機會學習和應用數學。有研究更發現，家長可通過遊戲加強孩子的數學能力。以下幾個遊戲就能幫助孩子愉快地學習數學：

抽牌我最大

家長預先從普通撲克牌中取走10、J、Q、K的牌。之後，每名玩家輪流抽取2張牌，然後順序揭開每1張牌。第1張卡牌代表十位數字，第2張代表個位數字，玩家要各自讀出自己的兩位數字﹙如：「四十四」、「五十二」﹚數字較大的玩家可獲得自己和對方的牌，累積最多牌的玩家為勝。家長可以按孩子的能力提高難度，抽取3甚至4張牌，好讓孩子熟悉3位數字或4位數字。

目標在望

家長和孩子隨便選4個小於10的組成數字（如：2、3、5、7），和一個小於25的目標數字（如：20）。家長和孩子一起討論，究竟哪些算式可以把組成數字運算成目標數字。例如：（2×5）+3+7=20、（3×5）+（7 - 2）=20等。

點格棋

在紙上預先畫一排排可以畫成正方形的黑點，玩家輪流以直線或橫線連結任何兩點。如玩家畫線圍起一個正方形時，該正方形就由該玩家「佔領」，「佔領」正方形的玩家可繼續畫線，直至不能形成正方形為止。當雙方玩家都無法再畫線時，遊戲便結束，並以「佔領」最多正方形的玩家為勝。在孩子熟悉遊戲規則後，家長可以提升難度，例如在每4點中間寫上不同數字，玩家在「佔領」正方形後便可得到框裏的分數，以總分數最高的玩家為勝。

想了解更多，家長不妨觀看我們中心準備的短片（youtu.be/AjV9kdW4GYc）。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心

聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第340期]