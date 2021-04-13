家家有禮：走入「稻田」與貓星人耕作

【明報專訊】去年11月初登陸北角匯的「貓．美術館」掀起一片貓奴打卡熱，可惜疫情反覆，多個立體景區都一度要暫時關閉。為滿足一眾貓奴需要，現時美術館決定延長開放至5月31日，而且更全新加入4個「喵作」，其中兩個為半立體場景《拾貓草》和《貓的永恆》，小朋友可以走進裏面與貓星人在稻田默默耕耘，或者潛入「喵次元」空間與貓咪一同午睡；另外兩幅則是巨型貓壁畫《貓咪們的野餐》和《貓咪的船上派對》，站在它前面拍照猶如跟貓主子來個另類的郊遊或開船P！

◆INFO

「貓．美術館」香港站@北角匯

日期：即日至5月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：北角匯1至3期各樓層

查詢：2805 6605

■送北角匯「貓．美術館」禮品包

北角匯送出北角匯「貓．美術館」禮品包予《HappyPaMa教得樂》讀者，每份禮品包括120片迷你拼圖（隨機款）、萌喵杯套（隨機款）、喵作紙膠帶（隨機款）、木質吊飾及吸水方巾各一。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：4月20日，送禮詳情見於另文。

(最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁)

[Happy PaMa 教得樂 第341期]