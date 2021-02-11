本周FOCUS．採訪手記：懷念實體體育課

【明報專訊】疫情爆發一年多，網上課堂不論對教師和學生來說，都已經變成尋常事，但唯獨有一科，大家仍然覺得很頭痛，那就是體育科了！前幾期《Happy PaMa教得樂》「教大GPS」專欄中，香港教育大學健康與體育學系助理教授謝采揚的〈網上體育課如何改良？〉一文，就提及作者曾就體育科網上教學的效用，收集了298名前線體育教師的意見。結果逾七成六受訪者認為，網上體育課不能有效地培養學生運動技能及提升體力活動量的水平；接近九成教師在網上教學遇到不少困難，並且感到有壓力。

做運動變做工作紙

其實「遇到不少困難」、「感到有壓力」的又豈止教師，家長與學生同樣難受！綜合個人經驗及家長朋友提供的資料，現時網上體育課大概有3種模式：其一是「像真度」極高的課堂，學生需要像實體課一樣，穿上整齊的體育服及白波鞋，跟着教師的指示做運動。若非身處千呎豪宅，要找到家中一個沒有雜物的角落做運動着實不易，還要另外準備一雙專用來在家上課的潔淨白波鞋，確保家居衛生；其二是純理論課，有些學校基於安全考慮，不要求學生在網課時做運動，只需安靜看運動短片就是了。看似輕鬆，但卻換來一大堆工作紙，體育科的功課隨時比主科還要多呢！第3種是第2種的變奏版，同樣「睇咗當學咗」，但學生之後要「實踐」，上載短片展示學習成果，讓教師知道你已經「學懂」花式跳繩、做sit-up、打巧固球等。

說到這裏，真心懷念孩子在學校上體育課的日子，原來可以上體育課，也是一種幸福……

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第341期]