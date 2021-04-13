童讀好書：童看香港4大病魔真面目

【明報專訊】新型冠狀病毒擾攘多時，不少孩子已經按捺不住，出現抗疫疲勞。「幾時可以唔戴口罩？」、「幾時可以坐飛機去旅行？」這些宇宙級問題，的確考起不少家長。或許這個正是我們跳進歷史，看看前人抗疫之路的好時機，說不定可從中得到啟發！

文、圖︰沈雅詩

談起歷史，總令人聯想起厚疊疊又沉悶的書籍，但上月尾出版的《熊貓記者調查︰香港歷史上的四大病魔怪》卻完全不是這回事。它雖然是一本香港傳染病史，拆解不同年代香港疫症的來龍去脈，不單有「新鮮熱辣」的新冠病毒，還有這輩家長也歷歷在目的2003年SARS病毒，以至1940至1990年代反覆出現的霍亂弧菌，甚或遠至19世紀出沒的鼠疫，資料豐富，作者麥明心（Sophie）說，「我想它是一本有教育意義的書，而非一本純粹讓孩子消磨時間的書」，但也同時顧及了小讀者需要「易入口」，於是加入故事的元素，令這本科普結合歷史的圖書，更添童趣。

艱澀知識圖像化

現為兼職插畫師、初創作家的Sophie，轉行前是註冊藥劑師，要她寫醫療知識並不困難，加上有香港大學內科學系 臨牀教授孔繁毅，以及感染及傳染病專科醫生曾祈殷做顧問，更是如虎添翼，只是如何把艱澀知識寫得連小朋友也看得懂，便一度考起她，最終還是決定圖像化，「舉例我解釋霍亂弧菌時，用了跨版插圖，畫了很多細菌在小腸開派對，我兒子只得3歲，他看了也大概明白發生什麼事」。

卡通插圖固然惹笑可愛，但記者更欣賞的，是作者結合歷史的寫實插圖，其中一幅是2003年爆發SARS疫症的威爾斯親王醫院8A病房，描繪得很仔細，「為了這幅圖，我看了很多當年駐威院醫護人員的訪問和報告，綜合了整件事的始末才畫出來」。Sophie還在書末加入了詞彙表，解說62個醫學名稱，令整本書可讀度更高。

《熊貓記者調查︰香港歷史上的四大病魔怪》

作者、繪者︰麥明心

出版︰小皇冠童書館

[Happy PaMa 教得樂 第341期]