親子筆陣．蒲公英教室：閱讀「閱」開心

【明報專訊】聯合國教科文組織（UNESCO）把每年4月23日定為「世界閱讀日」（World Book & Copyright Day），鼓勵大家發掘讀書之樂。開卷有益相信無人異議，但知易行難，如何使子女養成閱讀習慣，相信考起不少家長。

香港家庭以雙職父母佔多，有些下班回家後仍要處理公務，另一些「好彩」的，或許可陪伴子女做功課或溫習，但完成艱巨任務後，父母也想鬆一鬆，於是便特許子女打機或看卡通片，以換取自己一丁點私人時間。可是，久而久之，要小朋友主動翻書便難了。

讀物投孩子所好

根據香港出版學會「全民閱讀調查報告2020」，當中有逾三成人表示過去一年沒有閱讀實體書的習慣。他們不閱讀的原因，40.9%歸咎於「無時間或工作太忙」；其次是覺得「網上閱讀已夠」，佔26.6%；亦有21.4%的受訪者表示「睇書好攰，想搵其他休閒娛樂」；還有11%表示「搵唔到啱自己興趣或程度嘅書」。

我想談談「閱讀很累」及「找不到有興趣書籍」兩項。家長想小孩讀的書與小孩自己想讀的，一致嗎？如果家長一味為子女選擇他們不喜歡的讀物，令孩子覺得看書是苦差，父母買再多的書都是徒然。因此我建議家長抽空帶子女到圖書館閱讀，觀察他們的喜好，從而鼓勵他們多借閱該類書籍。如孩子從閱讀增進了知識，父母應給予讚賞，甚至是小小的獎勵，推動他們主動從書海裏探索知識。

設親子閱讀時間

每晚設立親子閱讀時間是十分重要。時間可長可短，不用硬性規定必須看完一整本書，孩子才能睡。閱讀不是軍訓，不應強制，讓他自然地覺得這是睡前必做的事便夠。家長陪讀，事半功倍。從閱讀後的討論，家長也能了解孩子的內心想法，增進親子感情。

我以往每月都帶女兒到書店購書，定額300元，讓她們「自己書單自己定」，只有個小小規定——最少買一本英文書。感興趣的書籍，他們才讀得開心。這個計劃，成效相當不錯，女兒已建立了看書的興趣，大家不妨試試。

各位父母，言教不如身教，閒時放下手機，開卷有益，一齊享受閱讀的樂趣！

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第341期]