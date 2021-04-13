6A爸媽：移民，真的為孩子好？

【明報專訊】在社交媒體，每天都充斥移民公司的廣告，移民潮已成為坊間熱門話題。若問父母，為什麼有移民打算，十居其九都會回答，是為了孩子將來着想。這是一個冠冕堂皇的理由，但父母們是否真的有站在孩子的角度，想一想移民是否孩子的意願呢？

預留時間梳理孩子情緒

籌備移民，通常要過五關斬六將，家庭各成員的心理質素，是否已妥善照顧呢？爸爸或許要盤算移民後的工作，解決家庭的財政問題；媽媽則可能會為不明確的未來憂心，又或者捨不得還在香港的家人、朋友；那麼，小孩子呢？或許他們沒有把真正的想法表露出來，樣子看似很雀躍，但真相往往並非如此。

當我們以為移民是為孩子將來着想，但可能孩子是不情不願的，因為他們心裏確實有很多情緒，還沒有好好梳理。例如孩子很難面對跟朋友離別，他們還會擔心適應問題，學業是否跟得上，會否被歧視、被欺凌或被孤立等。

當孩子的問題還未被處理，卻已經處身外地，這些憂慮不會突然消失的，只會隨時間愈積愈深。因此，父母在計劃移民之初，便應該預留充足的時間去梳理孩子的情緒，防患未然。但要怎樣做呢？可以運用「6A品格教育」中的Acceptance（接納）、 Affection（關愛）和Availability（時間）。

細心聆聽需要 一起面對問題

我們先要接納孩子在心理或情緒上有各式各樣的思量，也不要忽視他們跟你表達的機會，或許孩子已經鼓起了最大的勇氣說出內心想法，所以我們更加要認真、細心地聆聽他們的需要。而那些不習慣主動表達想法的孩子，就更加需要父母多花時間跟他們解釋，也要給他們分享感受。父母要做到接納，就必須站在孩子的角度，尊重他們的想法，縱使你覺得小朋友的憂慮不成立，但切記不要單單一句「這些不是問題，不用擔心」來作回應。

有了接納的基礎，方能表現出關愛。我們可陪伴孩子一起經歷跟朋友別離的場面，也可跟他們一起了解新的學習環境，甚至坦誠分享父母在外地重新建立生活所遭遇的困難，令他們明白，其實我們跟孩子是一起面對相同問題的。「一起」是很有力量的，孩子會為了這個「一起」，覺得自己並不孤單，有父母同行，就不是單獨面對了。

因此，若移民是你們的最後選擇，就不要光光把「為孩子着想」掛在口邊，而忽略小朋友背後的需要。說到底，絕大部分希望移民的都是父母，而非孩子本人。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第341期]