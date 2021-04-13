小學雞媽媽：與亡父搏鬥，還是選擇同行？

【明報專訊】美國前總統奧巴馬和搖滾巨星Bruce Springsteen，在Podcast對談父親對自己的影響。聽了，很多感動。

你大概聽過奧巴馬的家庭故事——來自東非肯尼亞的老奧巴馬（Barack Obama, Sr.）到美國讀書，在大學認識聰明美麗的鄧納姆（Ann Dunham），相戀然後誕下小奧巴馬。但他只待到兒子2歲，便決定返國加入肯尼亞政府，直至兒子10歲時才又回來，彼此相處了短短1個月。奧巴馬長成青年後，聯絡遠在非洲的爸爸，安排探訪，希望好好認識。沒想到老奧巴馬等不及，竟在一場車禍中離世，終年46歲。

奧巴馬說：「後來我明白兩件事。在我不自覺下，我們一起的那一個月竟留下了巨大的影響。他送我第一個籃球，我就突然迷上籃球了；他帶我聽爵士樂，我成為學校裏最早對爵士樂產生興趣的小孩。一部分的我，覺得他離開，是因為我不值得他留下；我一直想證明他是錯的。」

用歌寫出小時候說不出的創傷

搖滾巨星Bruce Springsteen生於小鎮，是家中長子，從小就得承受有精神問題兼酗酒的爸爸——他總是神秘兮兮、沉默孤僻，而且會突然消失幾天又回來，然後在家裏找碴子。為了逃避父親的酒後暴力，Bruce常常躲在破敗的工廠裏，沒想到練就出一手好結他。成年後，他把混亂的童年當作創作靈感，寫出小時候說不出的創傷，也唱出基層生活的拚搏與夢想。

鬼魂纏繞我們 祖先引領我們

Bruce說：「爸爸常抱怨，要不是家庭，自己老早就上路了。說這話時手邊總有6罐啤酒，那是他對人生的所有答案。年少的我好內疚。這也成為我對男性的所有想像：家庭不會令你茁壯，只能削弱，甚至褫奪你的機會和剛陽氣質。我抓着以往爸爸留給我有關生命的所有資訊，卻完全無法尋獲屬於自己的人生。我不懂得建立關係，不懂得維持關係，非常焦慮。」

我們不能選擇家人，卻能選擇自己的態度。如今兩個爸爸都離世了，曾經受傷的昔日男孩，也走出了自己的路。千帆過盡，二人聊啊聊，掏出一根心靈鑰匙跟聽眾分享：即使親人離世了，陰影卻還在，但與其在心裏跟鬼魂搏鬥，不如學習把他們變作祖先。

「鬼魂纏繞我們，祖先與我們同行，安慰我們，引領我們看到生命願景，讓我們把那些願景變成自己的東西。」Bruce說：「我的爸爸也終於成為與我同行的祖先了。」

文：蘇美智

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第341期]