半職爸爸：兩個知名插畫家的童年軼事

【明報專訊】「是金子始終會發光。」這句話不對，埋在地下的金子，因為沒有人給他破土，它默默躲在漆黑的世界裏，是不會發光的。發光，還是需要一定條件。挖開泥土，拭塵，給一些簡單工具打磨一下，等到陽光出現，它就閃閃生輝。若問什麼最能把金子的光輝帶出來？我相信是真誠而恰當的鼓勵。

最近看兩個20世紀美國知名插畫家的生平軼事，無意中發現兩人的童年都得到長輩的極大鼓勵，奠定了他們日後成為名家之路。

大作出現在家中廁紙上

其中一人是「奇幻畫派教父」Frank Frazetta，他的畫雄渾壯闊，充滿戲劇張力。他在2010年去世前1個月，曾經回想起他最初開始畫畫的片段。他說：「不管我畫什麼，祖母都覺得我畫得很好，給我1個便士，讓我繼續畫。」那時他只有2歲，他畫啊畫，祖母總是驚歎，後來他把家中能畫的紙都用光了，最後只能在廁紙上作畫。

另一人是現在名滿天下的插畫師Mort Künstler，擅長繪畫栩栩如生的美國內戰畫。他出生於藝術世家，父母是來自波蘭和奧地利的猶太人，2歲半時，父親發現他的繪畫天賦，不時為他擺放靜物讓他繪畫，母親索性每個周末早上帶他到紐約第三大博物館的布魯克林博物館，報讀那裏的繪畫班。Künstler後來說，讀幼稚園時他已經畫得相當好，到12歲已經幾乎畫得跟現在一樣好。

兩個畫家都來自紐約，幾乎同期出道，都畫過廉價小說的封面和電影海報。雖然長期不被傳統藝術認可，但如今作品都已走進博物館裏展出，藝術成就受到肯定。翻查他們的訪問和相關報道，可以確定的是，兩人都非常熱愛自己的工作。

跟Frazetta在動畫Fire and Ice合作過的導演Ralph Bakshi說：「我從未見過有人會一邊畫畫，一邊高談闊論自己要畫的東西，不斷一邊畫，不斷一邊講解，那條肌肉為何要這樣畫，那個姿勢為什麼會這樣……」

鼓勵是最好的教育

Künstler現年91歲，早前接受訪問時坦言，他不相信有人會付錢給他畫畫，因為沒有錢他也會畫。他每周工作6至7天，每天工作10多小時。明明可以交行貨，他畫着畫着，不自覺就要把最好的畫出來。他的太太（也是他當年的御用模特兒）笑言，因為那段時期多數為一些惡俗的男性雜誌畫封面和插圖，現在看來有點政治不正確，難得的是，他真的樂在其中。

這兩名畫家的作品，給我相當大的震撼。跟同期其他人相比，你會明顯看到，用心畫和交行貨有巨大差別。多謝他們的家人，因為他們的鼓勵，世界上多了一批精彩的藝術作品。是的，鼓勵不一定奏效，一個沒有下棋天分和不喜歡下棋的孩子，你給他再多「鼓勵」也不會讓他成為國手。但是，在教育的道路上，如果鼓勵沒有用，那麼還有什麼東西是正確而必然有用的？

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第341期]