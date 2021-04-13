營媽在加：加拿大有種族歧視嗎？

【明報專訊】自疫症發生後，各地歧視華人的新聞不絕於耳，加拿大也不例外，有幾宗懷疑歧視和襲擊華人的事件。究竟加拿大的種族歧視是否嚴重呢？

一直以來，加拿大都是移民立國，有很多友善、鼓勵新移民融入社會的政策。即使是土生土長的加拿大人，他們的上一代，很多都是移民來的，明白新移民的難處，所以一般都懂得互相尊重。人人平等是加拿大的價值觀，不管是種族歧視，還是性別、性取向、年齡、宗教等歧視都不能容許。國際上，加拿大人擁有和平友善的形象，並非浪得虛名，而是因為和諧共融從來都是加拿大的價值觀。

不過，經歷一年的防疫，加拿大人的生活大受影響，有些人失去工作，甚至失去親人，也有不少人因為抗疫疲勞，產生情緒問題。因此脾氣暴躁、無理發難，雖然行為不能接受，但也不難理解。這些不滿的情緒可能確切存在，但我對加拿大有信心，始終無理傷害其他種族的只是極小撮人，眼見華人受襲後，外界都一面倒譴責施襲者，足見加拿大人極討厭歧視行為。

瀏覽網上社交媒體的言論，華人以下行為最多人詬病︰

全華語標誌及普通話交流

溫哥華的列治文市，有不少商店都採用全中文的標誌，這個現象令不少非華裔人士感到不快，甚至感到被排擠，促使後來市例強制要求標誌要有英語。另外，有屋苑的業主社團，眼見大多數成員都是中國人，遂索性用普通話開會，但這舉動惹怒非華裔人士，最後更鬧上法庭。其實既已移居加拿大，便理應顧及非華裔人士的感受，以英語溝通，這才是尊重不同種族人士的相處之道。

駕駛急躁亂切線

不良駕駛。這裏指的不是駕駛技術，而是駕駛態度。有些駕駛者在路上態度急躁，常常胡亂切線，沒有禮讓的態度，都有可能增加交通意外的風險。因此，駕駛時必須保持冷靜，並遵照道路上的安全守則。

搶購囤積防疫品 導致物價上升

去年疫情剛開始的時候，口罩、清潔用品、食物、廁紙等，轉眼間都被人搶購一空，大家都要去到一些較少華人居住的地區，才有機會買到所需物品。這跟不少西方人士只會買所需分量，以留給其他人購買的取向不同。搶購囤積亦導致物價上升。因此在非常時期，為他人着想很重要，大家只購買所需的分量，當人人都不搶購時，大家便可用合理價格買到需要的物品。

公平點說，不止是華人才有以上行為。但如果是行為不當引起其他人不滿，那便不是種族歧視。只要平日行為檢點，且入鄉隨俗，便沒有被他人歧視的理由。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師 ，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第341期]