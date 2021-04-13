童繪遊樂場：特別的繪畫主題（下）

【明報專訊】小朋友的創意和想像力，往往超出成年人的預計，究其原因是他們在創作時，不用兼顧實際，憑藉「想到就做」的那份純真衝勁，遠較成年人在各方面的周詳考慮來得快捷利落，所以呈現出來的創意往往叫人眼前一亮。

多年前收過兩幅小朋友的作品，天馬行空，令我印象難忘，可惜事隔多年，已經找不出來給大家欣賞。其中一幅是「7腳馬」，一個幼稚園學生把原本4隻腳的馬畫成有7隻腳，馬兒頸項上七彩繽紛的鬃毛向後四散飛揚，充滿動感。他一臉認真的對我說：「7隻腳會比4隻腳跑得更快！」我好奇問：「那為什麼不多畫幾隻腳呢？」他回答：「無位。」

7腳馬 藍太陽 孩子天馬行空

另一幅「藍太陽」，則出自初小孩子的手筆。正當他為其遠足郊遊畫作加上顏色，翠綠的山巒、藍藍的天空映照着潔白的浮雲，一切也自然不過……最後竟將高掛在天空上的太陽塗上「藍色」！我和他互相對望了一眼，孩子對我說：「藍色的太陽會令到遠足的遊人清涼一點。」我微笑點頭，默許他繼續畫下去。這幅作品既包含個人感性的主觀感受，也在色彩運用上作出理性的平衡，是一個很大的躍進。

今期為大家帶來4幅主題相同，但分別由4名中學生演繹的水彩作品。當初我只給他們定下構圖框架，色彩任由他們自由發揮。4幅成品在比對下，帶出不同色彩的視覺效果和繪畫者的個人主觀感覺， 你又會喜歡哪一幅呢？

文︰Mr Liu

作者簡介﹕Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第341期]