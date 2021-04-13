童途有「理」：13至24個月大 行樓梯扎扎跳

【明報專訊】編按︰上期〈7至12個月大 學爬學企〉，談到幼兒在7至12個月大的感知活動發展重點，並建議一些促進發展的活動。今次將話題再伸延至13至24個月大的幼兒。

13至15個月大的幼兒開始蹣跚踏步。父母需提供一個安全、無障礙的學習空間，例如在地面鋪上軟墊，並以赤腳步行為佳，讓他自如地練習走路。當寶寶能單手拖着父母穩定地向前踏步後，父母可鬆手讓寶寶自行向前踏數步至自己懷裏，繼而慢慢增加步行的距離。寶寶在這階段走路時會把手舉高或張開來維持平衡，並且會左右搖擺。當寶寶可在屋內自己走動後，父母可將玩具或雜物放在地上，鼓勵他蹲下去撿起再站立，或者蹲下玩玩具。（圖1）

多赤腳行 遠離扁平足

幼兒在16至18個月大時已能穩定地走路。父母可在地上擺放一些障礙物（如玩具、整條廁紙）讓寶寶跨過或避開，給他雙手拿着籃子或揹着小背包步行，帶他行斜坡等，都有助提升及挑戰寶寶的平衡和步行能力。另外，多讓寶寶赤腳行沙灘、草地等（圖2），不單可鍛煉平衡，亦能刺激腳底的小肌肉，並給予幼兒大量的觸覺刺激，減低日後出現扁平足及感覺統合問題的機率。

在19至24個月時，幼兒開始扶着成人的手兩步一級地上落樓梯、短距離快跑及學習雙腳離地跳起。父母可疊起地墊讓幼兒在家練習踏級，或帶寶寶到公園踏矮而闊的梯級（圖3）。玩追逐遊戲可鼓勵幼兒快跑。多作蹲坐起身然後踮起腳跟則有助幼兒學習離地跳，當幼兒掌握到這基本技巧時，父母可扶着雙手，協助其雙腳離地跳起，然後慢慢減少協助，最後讓幼兒自行跳起。

這階段的寶寶能掌握簡單的球類技巧，例如擲、拋、踢等動作。父母可自製一些紙球並預備一個水桶，教導寶寶如何單手從上往下擲或從下往上拋紙球到面前的水桶內，以訓練幼兒的手眼協調。另外，跟寶寶到草地踢足球，不單能建立足眼協調，亦能提升平衡能力。

最後，筆者鼓勵父母多帶幼童到公園，嘗試不同的遊樂設施如韆鞦、搖搖馬、滑梯等。這些活動能給予幼兒大量的前庭刺激，不單讓幼兒感到開心愉快，亦能促進感覺統合，對日後的身體協調有着重大的幫助。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：陳慧雯（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第341期]