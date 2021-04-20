有趣科普 訓練邏輯思維

【明報專訊】孩子要迎接未來的挑戰，一定要具備創新的思維模式。小皇冠童書館店長Carol指全套3冊的「NHK小學生自主學習科學方法」，也是鼓勵小朋友嘗試改變平日觀察事物的角度，從生活裏的理所當然，發掘不可思議，「這套書都在示範如何在日常生活之中，運用科學方式去思考」。她舉例，在《意想不到的觀察》一冊，其中一個驚奇發現，是各種鞋子的鞋底形狀、紋路原來都不一樣；在專講「假設」的《膽大心細的假設》一冊，則先假定哈密瓜上的白色網狀紋路是由裂縫造成，再邀請小朋友一起研究；甚至小如為何每根粟米上的顆粒都是偶數，都在《實踐想法的實驗》一冊中被拿來探究。Carol補充，在每項觀察、假設、實驗之中，作者又會提出更多新問題，「他沒有給答案的，就是要大家動腦筋、找資料，體現自主學習」。她相信，只要小朋友掌握到這種不一樣的思維方式，任何問題都可迎刃而解。

偵探故事，向來受歡迎，Carol說，配合合適的題材，既學到知識，亦可訓練邏輯思維。一共5冊的「科學偵探謎野真實」系列，便強調「沒有科學解不開的謎團」，「例如在《學校的七大不可思議》一冊，作者便運用鏡子折射的原理，解釋了故事中校園自然教室人體模型突然移動的原因，小朋友跟着去解謎，相信會學到不少科學知識」。

「怪醫」系列 科普病理知識

全球正經歷新型冠狀病毒大流行，孩子未來又會遇上什麼傳染病呢？歷史上好幾次疾病大流行的終結，都是由多種因素共同促成的，包括人類對疾病傳播知識的增多，所以這些知識，一定要傳授給我們的下一代。說到有關醫學的科普書，Carol其中一輯心水之選，是「Dr.X抗病怪醫」系列。「這是一本全彩漫畫，由故事情節帶出病理知識，當中有小朋友最喜歡的正邪決戰橋段，十分吸引。」系列暫時推出了6冊，各有不同的健康主題，有些傳染病例如瘧疾、霍亂弧菌等，都是孩子比較少接觸的，值得一看。

■科普創意之選

◆「NHK小學生自主學習科學方法」（全套3冊）

作者：NHK「科學觀察法」製作團隊

繪者：吉竹伸介

譯者：李彥樺

出版社：小熊出版

◆「Dr.X抗病怪醫」系列

作者：普拉萬

繪者：杜斯特

出版社：小麥文化

◆「科學偵探謎野真實」系列（全套5冊）

作者：佐東綠、木滝理真、石川北二、田中智章

繪者：木木

譯者：黃薇嬪

出版社：小熊出版

[Happy PaMa 教得樂 第342期]