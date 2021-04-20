健康家庭：擁抱自然 提升食慾 有營野餐貼士 踢走偏食

在野餐時，可自備一些簡單三文治，有營好味，避免食用高糖高脂的包裝蛋糕。（資料圖片）

【明報專訊】4月繁花盛放，氣溫未算熾熱，最適宜一家人到郊野走走兼野餐。有註冊營養師指出，在大自然懷抱下享受美食，有助孩子改善偏食習慣，提升食慾。然而，為貪方便，不少爸媽都會帶預先包裝的食物去野餐，但原來想輕便又食得有營，還有不少選擇，且由營養師一一告訴大家。

文︰許朝茵

在明媚陽光、綠蔭翠幕的環境下野餐，的確悠閒寫意。註冊營養師李向明（Joy）指出，平日午餐時，爸媽多數會煮些湯麵等簡易菜式，但來到戶外，所帶的食物和日常所食的有些分別，可能是三文治及輕食等，為孩子帶來新鮮感。因此，Joy建議家長不妨借野餐的機會，以子女平日抗拒的食物炮製一些輕食，幫助孩子改善偏食習慣。舉例小朋友平日不太愛吃魚，爸媽可把罐頭三文魚，混合小量沙律醬，教小朋友用湯匙，把餡料塗在餅乾上，這樣有助孩子接受魚類食物。「始終在郊區用餐的模式，有別於在家圍着餐桌坐定定進食，大家坐在草地上感覺較隨意，有助提升小朋友的食慾，也令他們較易接受平常不太喜歡的食物。」

她又提到，準備野餐食物時，除要考慮食物方便攜帶，也要顧及均衡營養，應有齊碳水化學物、纖維及蛋白質等。別貪一時方便，只帶預先包裝食物，例如蛋糕等，高糖高脂亦欠缺纖維。「可用芝士、火雞胸、罐頭三文魚或雞蛋作三文治，含碳水化合物和蛋白質。」纖維方面，可準備蔬菜水果，把甘筍或西芹切成條狀，方便食用，又或者帶罐頭粟米，在戶外用匙羹食用。另外，可考慮香蕉、藍莓及士多啤梨等方便易處理的水果，既可補充纖維又可攝取不同維他命等。

水果泥×牛奶 補充鈣質、蛋白質

準備好食物，當然亦要帶備飲品，紙包或汽水飲品，方便好喝，但往往是高糖一族，多飲無益。Joy提議父母可自製有益飲品。帶上新鮮水果如士多啤梨及毋須冷藏的盒裝牛奶，把水果切碎及用湯匙按壓成果泥，可按口味加少少糖，成為果泥後，再加入牛奶飲品，果泥和牛奶飲品的比例是1︰3，香甜可口之餘，亦可補充鈣質及蛋白質。若想再簡單一點，可自備手提攪拌器，即場炮製不同的果汁。

把食物帶到戶外，爸媽最擔心的，是食物會否變壞。Joy引用美國食品藥物管理局（FDA）指引表示，預防食物滋生細菌，適當的溫度非常重要。「別把食物放置在4℃至60℃之間的溫度下超過2小時，若戶外溫度達32℃，放置時間只限1小時內，否則食物內的細菌可迅速繁殖，增加食物中毒的風險。」因此，不論冷或熱食，也要用冷藏箱或保暖壺恆溫。

飲品、食品 分開冷藏

Joy提供以下的貼士，有助預防食物變壞︰

1. 常保持冷藏箱關閉：到達野餐地點後，盡量限制打開冷藏箱的次數，有助維持冷藏箱的溫度，可持續保冷。

2. 熟和生的食品，要分開儲存，避免交叉感染細菌。

3. 飲品和食品最好分開儲存在不同的冷藏箱，避免因經常取飲品而影響冷藏箱的溫度。

4. 把三文治餡料及麵包分開放，直到食用時，才混合起來。這樣，便可避免餡料「出水」，弄濕麵包，况且細菌亦是靠食物中的水分繁殖，會增加變壞風險。

■中醫說

流汗太多傷津氣 宜定時補充水分

帶孩子到戶外跑跑跳跳，肯定弄得一身汗，有家長或許憂慮，子女出汗太多，會影響健康。註冊中醫潘咨遐着爸媽毋須擔心，因為適當的戶外活動及運動，可增強體質，有益身心，只是出汗後，衣物弄濕了，便要及時更換，以免吹風着涼，患上感冒。

另外，流汗太多會傷津耗氣，過度出汗亦可能減少身體內的津液，從中醫角度，津液能載氣，津液流失會耗損人體內的正氣，令人出現精力不足及口乾舌燥等問題，因此要定時補充水分。但要注意，別飲太多冰冷飲品，以及吃雪糕等甜食，否則會損害脾胃的陽氣，影響脾胃功能，出現腹痛或胃部不適等。

[Happy PaMa 教得樂 第342期]