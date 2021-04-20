親子筆陣．潮媽寶典：親手畫繪本，溫馨說教

【明報專訊】兩子之母李嘉敏（Carmen）兩年前放棄從事十多年的銀行工作，每天「on call」24小時，事無巨細照顧孩子。從職場女性至全職媽媽，身分的轉變讓她一度情緒低落、失去自我。一支畫筆讓她重拾夢想，百忙中抽空創作親子繪本，通過可愛的「小熊豆豆」向孩子傳遞德育觀，溫馨說教。漸漸地，繪畫讓她心情明媚、生活多彩。

由銀行職員、全職媽媽變童書作家

成為媽媽是Carmen生命中重大的轉變，多了責任，亦加速成長，「孩子出生，對我來說是生理和心理上的成長。生理上承受過懷孕的不適、生產的疼痛，現在夜裏因照顧孩子而不能睡整覺的煎熬……心理上自覺多了一份責任，再也不是獨自一人，因此行為也成熟了，也會反思過往和媽媽的相處，更能體諒她的苦心，和媽媽更親密了」。

筆者回憶過去一年多和兒子的相處，孩子的成長也推動筆者進步——掌握幼兒合理膳食分配、增進廚藝、增強時間管理，甚至連耐性也變好了……不要低估成為媽媽後的改變，媽媽們亦不妨回想自己的變化，你會發現自己有多棒！

Carmen由於兒子從小喜歡聽她讀繪本，喜歡作畫的她就萌生自創繪本的念頭。後來她陪大兒子上遊戲班時，發現孩童性格千差萬別，讓她有感孩子應從小培養德育。在丈夫的鼓勵下，她拿起畫筆開展創作之旅，通過小熊的故事，圖文並茂，溫馨說教，「起初，只是單純供兒子閱讀，後來在出版社朋友鼓勵下，我依據自身經歷，圍繞兒子不同的成長階段，陸陸續續畫了5本書，主題依次為謙虛、愛惜家人、二胎家庭的心理準備、責任及環保」。

作為兩子之母，Carmen如何擠出時間和精力出書？她笑言︰「每天照顧兩個孩子看似沒有時間，但做自己喜歡的事（畫畫）其實是take a break（休息），釋放自己。畫完了，我又能更投入地照顧他們。兒子看到我的畫，非常驚訝和欣喜，原來媽媽除了會做飯，還會畫畫。這也讓我自信大增。」

不做媽媽，永遠不知道自己的潛能有多大。

快樂的疲累 甜蜜的負擔

現在的Carmen有兩個身分——親子繪本作家及全職媽媽。作為過來人，她深明全職媽媽因日常瑣事而生的內心掙扎；成功轉型後，她分享寶典：「勿把目光緊鎖在孩子身上，這樣孩子和你的壓力都很大。適當時，回望自己，尋找興趣和愛好，這就是心靈上的寄託，精神上的滿足。若可以，再將它發展成為事業。」

做媽媽的我們一直快樂地累着，孩子永遠是甜蜜的負擔，足夠甜你一輩子，如何不被甜到蛀牙、不被負擔壓垮，選擇權在我們手上！

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2時至4時於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。http://t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

[Happy PaMa 教得樂 第342期]