論盡教育：壯哉 鄭建德校長

【明報專訊】因為通識科，王師奶寫過好幾篇文字；因為教師動輒得咎，小婦人也為教師悲鳴了好幾回。前數天看到有報章訪問滙基書院（東九龍）鄭建德校長，不禁連叫三聲壯哉！壯哉！壯哉！如此風雨飄搖之際，竟有如此擲地有聲的訪問。

因這篇訪問，小婦人才知東九龍滙基是黃之鋒和林朗彥母校。本來有個校友做過《時代》雜誌封面人物，應是打鑼打鼓燒爆竹慶祝的事，但學校好低調，唔想提，鄭校長回應這問題時格外謹慎：「一直也有家長問我關於學民思潮，我不覺得是學校系統培養，若大家不欣賞他們，我亦不覺得是學校責任。」一間學校800多人，校長又唔係親自執教，若非轟天動地，可能連學生名字都唔知。畢業後是龍是蛇，是他們自己的因緣際會，做保家衛國的大英雄，做殺人放火的江湖大盜，與學校無關。相信鄭校長一定給黃之鋒和學民思潮困擾過，街外人以為學校是抗爭搖籃。

「就算課程怎改 教師也會專業處理」

滙基書院（東九龍）是直資學校，雖然可以收學費，又有政府資助，又有教學語言自由，但要辦得有聲有色有「個性」，也非易事。王師奶雖然對直資的佔盡便宜替資助學校抱不平，但不表示小婦人不欣賞部分直資的成就。要學校辦得有「個性」，先要校長有「個性」。整個訪問中，王師奶對鄭校長兩句話頗為深刻，他說：「如果連教師的專業也喪失，也不要講教育。這是最後一道防線，就算課程怎改，教師也會專業處理。」鄭校長堅信教師能秉持專業操守。今時今日，萬方有難，罪在教師，青年偏離社會常規，社會人士就怪罪教師不盡責，甚或認為教師教壞學生，要CCTV聚焦對準教師錄像，監管一言一行。竟然有校長還相信自己的下屬會以專業操守來教育，滙基書院教師們有福了。

補充史料 隨時變山埃

鄭校長講歷史教學，看得王師奶心驚肉跳，怕鄭校長超越「紅線」，惹來成身蟻。他說：「歷史科教師在教學歷程中自有判斷，而非憑單一教科書授課。（書本）對歷史的分析，是否等於全部？還是仍可從教科書以外有補充資料……我覺得教師若持平地分析事情，讓學生討論，局長也如此說『你要多角度思考』。」鄭校長，理論上你講得一啲都無錯，但你將歷史科教師推上懸崖，分分鐘會粉身碎骨。補充資料隨時變山埃，如果有人篤灰，輕則接警告信，重則除牌，甚至有牢獄之災。局長那句「你要多角度思考」好有彈性、好多角度㗎，變圓又得，變方又得，變多邊形都得，因時制宜，隨當時形勢將講過的話搓圓撳扁。

鄭校長講完歷史講通識，小婦人素來膽小，一語一驚心，他說：「當談到國家哪方面需要進步，我又不相信如此教學生，便算不愛國，能夠教到學生看到國家哪方面需要進步，將來的社會，真是屬於他們，可以貢獻祖國，這都是愛國教育吧！」走筆至此，小婦人忽然想起「閻王好見，小鬼難纏」這句老話，這世界小鬼太多，生安白造、顛倒黑白，閻王都會畀鬼迷㗎！

鄭校長，你今年貴庚？本來問人年歲係無禮貌，小婦人忍不住有此一問，係懷疑你太有童真，少食人間煙火；又可能你裝傻扮懵，冷眼人間。除了三聲壯哉外，小婦人仲想大呼「勇哉 鄭建德校長」！

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第342期]