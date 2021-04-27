牙牙學語：角色扮演玩遊戲 幼兒學說話有計

【明報專訊】疫情不但影響全世界人的日常生活，就連幼兒學說話的機會也被削減。1、2歲人仔「拾人牙慧」，咿咿呀呀學說話時，是他們發展語言的重要階段，但小人兒看見的全都是戴上口罩的人，playgroup更加變成網課，令溝通互動、觀察口形的機會大大減少，這樣又如何學說話？資深言語治療師認為，透過日常生活的遊戲和活動，可增強孩子的語言能力。

口罩遮口形 難觀察學發音

剛滿2歲的熹霖跟很多同齡小朋友一樣，近數月都是以網課形式在家中上playgroup。媽媽鍾太說，囝囝8個月大時已為他報讀playgroup，但很多遊戲小組自去年開始已經停止面授課堂，她唯有讓兒子上網課。「我不想他落後於人，更不想他坐在家中沒事做。不能去playgroup上堂，就先上網課吧。」他們試過只提供預先錄好影片給學生回家看的playgroup，也試過上一段短時期的實體playgroup，「前者沒有互動，後者老師全戴上口罩，我覺得這樣對他學說話也有些影響。如果是ZOOM的話便好些，他既能看到老師說話時的口形和表情，也有一些互動如對答和跳舞唱歌，欠缺的就是和其他小朋友的社交溝通」。

鍾太認為囝囝在說話能力上發展得比同齡小朋友遲，簡單的字如「牛」、「媽」可以說得到，但一遇到較難發音的字便不肯說。「有時候他想要某些物件，會大聲叫『呀』，這時我會教他說一次，他也會願意跟着說。又例如他會把『豬』說成『殊』，我就請他看着我的口形，然後示範說給他聽，也會將他的手仔放在我的嘴唇上，讓他感受發音時的口部動作。」

社交、認知能力降 影響語言發展

戴口罩、上網課，真的是阻礙幼兒語言發展的元兇嗎？樂苗坊高級言語治療師鄭文琦便有以下體會。「當本港第二、三波疫情爆發時，有家長告訴我，孩子因為很少外出，有次帶他上街時，看到樓下的看更叔叔表現得十分驚慌。」她說，孩子若覺得害怕，更加不想探索外面的世界，這對一些語言發展能力稍差的小朋友有很壞的影響，因為語言發展必須有溝通對象和足夠的實踐機會，若連見人都害怕，又如何好好學習語言呢？

她又說：「沒有機會上學的話，小朋友的遊戲技巧、社交能力和認知能力都會下降，而這些技巧與語言能力其實是相輔相成的，因為我們需要運用語言去學習知識、遊戲和社交等技巧，而這些認知也是透過語言呈現出來。」舉例說，我們叫小朋友拿一個紅色的星形玩具，他拿起時會說出「紅色」、「星星」，我們便知道他是否懂得什麼是紅色，什麼是星星，這既是在學習語言，也在學習知識，若其中一面基礎打得不夠好，也會影響另一面的學習。

大聲跟孩子慢慢說 表情誇張

其次，鄭文琦指戴着口罩說話會影響聲音的傳送及遮蓋了口形，即使大人有時都聽不清楚對方說話，小朋友就更加難以憑情况去「猜」別人說話的內容，加上他們需要透過口形學習發音，所以疫情期間學習說話也會大打折扣。「此外，我們說話時表情也很重要，它雖非語言，但也是溝通的一部分，大人戴着口罩，把面部表情都遮蓋了，小朋友便難以接收到大人說話時的真正信息。所以戴着口罩跟小朋友說話時，我們不妨慢點、大聲一點，表情誇張一點，甚至把自己的意思也講出來，如『媽媽唔鍾意』而非皺眉頭，這樣小朋友便更易明白真正意思。」

鄭文琦建議家長在日常生活中透過遊戲和活動去增強孩子的說話能力：

角色扮演 互動學對答

學說話的最好練習便是開口說話。要讓孩子多說話，可透過玩具來跟他們互動，最簡單的有煮飯仔、到超市買東西、扮醫生病人等。遊戲中要多用說話表達，看看他們是否懂得回應，如扮醫生和病人，家長可分別扮演「聽話的病人」和「不合作的病人」，例如你說很怕打針，看看小朋友有什麼建議給你，除了能讓他們在同一個遊戲中學習使用不同的對話模式，也可以令遊戲更有趣。

玩具分類 加強詞彙庫

準備幾個不同籃子，分別寫上食物、動物、交通工具等不同類別，然後請小朋友把雜亂無章的玩具分類放好。這是一個加強小朋友詞彙庫的活動，要知道我們無法一下子教曉小朋友認識所有詞語，但當他學懂分類，每次有新玩具時便會懂得在腦內分析，把它放在適當的籃子中，這對他們將來學習詞語有一定幫助。

文：顏燕雯

小模特兒：Nathan Yeung

[Happy PaMa 教得樂 第343期]