互動學習：跟孩子說疊字 難學詞彙句子

楊蔚嵐跟學生上ZOOM課堂。雖然網課有可能成為教育新趨勢，但她表示這並不能完全取代實體課，「最重要是人與人之間的互動，例如你請小朋友拿東西給你，他在屏幕前肯遞上物件，也不等於他見到真人時肯拿起來交給你」。（曾憲宗攝）

【明報專訊】Playgroup導師、嵐天教室課程總監楊蔚嵐表示，近一年察覺到很多跟熹霖年紀相若的小朋友都比以往的孩子較遲懂得說話，「疫情期間小朋友不能回校上課，的確會減低他們的說話動機，像熹霖剛開始上ZOOM時都不太願意開口，常以點頭來表達自己，後來他來教室上實體課，才慢慢習慣多用說話表達」。

照顧周到 孩子欠說話動機

楊蔚嵐說，這段時間小朋友毋須接觸太多外人，大家困在家中，家人間的話題少，給孩子的刺激也少。「小朋友欠缺說話動機，一般都是因為父母照顧太完善，令他們認為沒有說話的需要。有時候連父母都沒有意識到孩子需要用語言表達自己，例如他本來需要說『謝謝』，但以點頭來示意，父母便由得他；或者當他在家中發脾氣大叫便能得到想要的，相反在學校老師一定會要求小朋友開口請求。也有家長喜歡用疊字來跟小朋友說話，但在學校裏，老師是需要做一個正確的語言示範，以協助小朋友建立詞彙和句子，所以不會跟小朋友說疊字。」

還有一點她要提醒家長，就是不要讓小朋友過分依賴電子奶嘴，「明白小朋友沒有太多外出的機會，有時候給他們看網上影片也可以理解，但最好找一些雙向的影片，如能夠與真人互動的網課，可給他們回答問題，而不是單純地觸碰屏幕，不用思考不用說話地觀看」。她指網課有可能成為未來教學的趨勢，甚至是今年的幼稚園面試模式，所以適當地讓小朋友學習如何在網課中與其他人互動也是很重要。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]