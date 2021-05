親子筆陣．永明的天空：7樓天台的粟米田

next

【明報專訊】「住15樓養嘅牛牛」,有聽過這句廣告jingle嗎?如果沒有的話,你真夠年輕。當年這個經典廣告深入民心,因為這句話衝擊着大腦的一般邏輯思維……當腦袋接收到這句短語時,就會即刻搜索記憶,思考一番之後,結論必是:牛怎可能放養於15樓呢?

成功,往往在於think out of the box,神來之筆,無限想像;那麼,你有沒有想過在旺角鬧市之中,一座建築物7樓天台之上,種了一片粟米田呢?還有,自2014年起,這個學校天台農場,大大話話已出產了超過5.8噸、多達50多種的「有機」農作物。對,是有機種植生產,完全合乎香港乃至歐美的有機標準。那裏是「守園」。農夫是誰?家長和學生是也,老師呢?太忙了(一笑)。

藉有機耕種與自然重新接軌

雖則疫情肆虐,「守園」堅守本分,運作如常,今造粟米風采依然,乃是因為大自然本身的法則:一旦條件成熟,就會順理成章。有說城市人與大自然已經脫節,對環境、土地難以動情。其實用心想想,城市又何曾離開過大自然?君不見暴雨狂風,烈焰驕陽也是無差別的灑滿遍地嗎?或許是人們善忘,以為一切物質可監可控,慣性認為城市才是本源,甚至對大自然失去了基本尊重。

返璞歸真,透過有機耕種與自然重新接軌是一途;遠足郊野,暴走一趟麥理浩徑,也是一法。重建人與大自然的連結,拉近距離,慢慢就會珍惜自然、尊重自然,並且體悟到人與自然密不可分的關係。是有為?還是無為?7樓天台種粟米當然是不合理的有為安排,但為着重建知識和關係,天台園圃栽種着400多株甜粟米是不合理的合理,是有為中的無為,箇中平衡微妙,只能直接體驗。

活在當下 才有能量面對未來

此外,作物的生長乃是一個循環,有生就有滅,無不例外;7樓天台種粟米並且嵌入學習生活,大伙兒感受到的是一期一會的精神。淺層認知是學懂珍惜,深層體會是曉得欣賞已經擁有的,比設法獲得最多更為重要,况且什麼程度才是「最」呢?

這一兩年,生活往往充斥着無常與荒謬,然而當你看到粟米群矗立於校舍天台,斜睨朗豪坊時,心裏倏忽間好像有個微細的跳躍,彷彿當下就明白多了一些……轉而專注於當下,把當下該完成的事,一小步一小步KO。原來,7樓天台的粟米田就是當下現場,活在當下才有能量承擔過去與面對未來。

文:楊永明(保良局陳守仁小學校長)

作者簡介﹕擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能,透過不同的互動經歷與自我追尋,就能找到幸福。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]