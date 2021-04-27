A苗園圃：「A仔」叩門總動員

【明報專訊】3月最後一天，是中一自行分配學位結果公布日，不少家長好友詢問我小明有沒有好消息。我和丈夫心裏有數，在過去數個月，並沒給他壓力，只鼓勵他盡力為面試準備，讓他知道過程中有爸媽陪伴左右，有困難便一起面對……2015年的夏天，回到剛得知小明有亞氏保加症徵狀，我還未搞清楚那是什麼東西的時候，他便要參加「大抽獎」（小一派位）。結果如何？真的要含淚說聲：「太倒楣了！」他被派到第10志願以外的小學。

直資小學面試全軍覆沒

與大部分家長心態相若，我曾帶小明到直資小學碰運氣。出發前總會預先告知他，我們去跟老師見見面，與小朋友玩玩遊戲。有些學校要一併見家長和孩子，有一回，負責教師樣子比較嚴肅，答了兩三道問題後，小明突然站起來，走向圖書架，伸手拿起圖書看，無論我怎勸也勸不來……又有一回，幸運地遇上友善教師，怎料在言談間，小明突然彎下身子咬我大腿一下……事發時我極度尷尬，只想盡快找個洞鑽進去。後來細心思考便不難明白，任何陌生的人和事突然出現，如沒作充足預演，都會使小明焦慮。而這種內心變化，單從他的臉部表情，是不易察覺的。

直資小學面試換來「全軍覆沒」的滋味。我不禁自問：「我就這樣向『大抽獎』認命了嗎？」被派到的小學，外界不乏「老師沒愛心」的傳言，我心就如世界末日，腦海不斷浮現小明遇上沒愛心教師而出現的可怕景象……不，我不要啊！

寫信誠意打動校長

受朋友鼓勵，我決定每天寫信給第一志願小學的校長。即使打探到小明叩門的表現欠佳，我仍成功擊退負能量。待孩子睡着，便挑起夜燈，每晚按一個主題寫信。我不知這樣做有沒有效用，就憑着一份盼望，只管埋頭去幹。這晚寫寫怎樣培養小明服務人群的愛心；那晚談談如何引導他愛上閱讀。這封信細說怎麽幫助他耳朵習慣聆聽英語和普通話；那封信講述家人如何活出信仰，為他作榜樣……不知不覺便至三更。

小學校長每早會在校門迎接學生，我就去找他，把信親手送上。打從對面街頭看見他，我心便噗通噗通地加速跳動。「校長您好！我是備取生小明的家長，我們真是很有誠意入讀 貴校，請您收下這信，重新考慮給孩子一個機會吧！」校長沒說什麼，只禮貌點點頭，把信收下。第二天，我再去。第三天，我也去。第四天，我繼續去。第五天，因公司有早會，便託付丈夫代為前去。

電話筒傳來丈夫幾乎喜極而泣的聲音：「校長說他真的被我們感動了！他說會認真考慮，如果仍有學位，會給小明一個機會！太好了！太好了！」同日中午，丈夫接到小學來電：「現在有學位，如決定入讀，請前來註冊。」「來！一定來！下午便來！」

那年夏天上演的「叩門總動員」故事，對於我和丈夫，每一幕仍記憶猶新。作為「A仔」父母，初時感到前路一片漆黑，既不懂怎行，也不敢去行。但我知道，為了孩子總要燃起燈火，照出前路來。即使世界末日，也要有盼望。父母只要願意了解和接納孩子，肯虛心尋求和學習方法，便能「行步」再「見步」。真正能夠幫助「A苗」成長的人，不是教師，也不是專家，而是父母。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第343期]