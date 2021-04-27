國際親子台：應看中文書還是英文書？

【明報專訊】標題的問題假設了選書是以語言為先，但對年幼的孩子來說，第一，看書不是用文字，而是先用觸感與顏色，然後才是內容是否有趣；第二，我們忽略了主體，是以孩子為先，而非我們的喜好為先。孩子想看書，不論是什麼語言，只要有興趣，也應讓他看。選書也應以孩子的喜好先行，而不是我們想說的道理或想孩子學的題目為先，不用擔心孩子會「偏食」（即只集中看一類型或語言的書），先讓孩子愛上「食」，他便自然會努力去發掘更多美味的「食物」，這就是兒童時期廣泛閱讀（extensive reading）的重要。

親子共讀 增孩子詞彙量

閱讀習慣跟閱讀速度往往有關，這兩者則與孩子的認字量（word recognition）掛鈎。若孩子對書中詞彙一看就懂，他看書的速度自然快，也就更得心應手。透過閱讀來加強認字量，是有效的做法，這樣亦可避免出現看每個單字都明白，但把字句拼合成文章時，便不能理解的情况。

若孩子只偏愛讀中文，又或只肯讀英文的書，那他看另一種語言的書本時，無論速度、認字及理解力也可能減慢，久而久之，他只會愈來愈偏好單一語言的書本。這時，共讀便大派用場。家長可透過共讀時間，替孩子增加另一種語言的詞彙量，以彌補他平日的不足。因此，父母在孩子的閱讀及學習過程中，有着舉足輕重的角色。

「難」是人生設限理由

「很難」，很多時是我們對自己及孩子設限的理由。克服難關從來就是成長的過程，培養出不怕難的孩子，就不用擔心他的語言能力及成長。為何孩子會偏愛一種書，他的喜好自然是其中原因，但更大原因是，我們潛意識中讓孩子接收的信息︰「中文的字詞較難寫難認，先看英文書吧！」「你不懂讀英文，睇中文書快很多。」這些說話本來是出於好意，但不一定成就好事。把一些設限的說話，放進孩子的內心，他就會真的偏看，因為我們令孩子相信了，他的能力不過如此，而不是讓他相信，他的能力遠不止於此。

看書時，不應以語言區分，是中文書也好，英文書也罷，不過像是宮西達也與賴馬的書本之分，只是不同類型、風格的圖書而已，但依然同樣精彩有趣。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第343期]