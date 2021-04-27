言語自聊：為何不肯開口吃東西？

【明報專訊】3歲的鎧晉（化名）是25周出生的早產兒，比上一輩所說的「七星仔」還要早一點出生。由於在胎盤的時間不長，身體各器官尤其是肺部的發展都未成熟，出世以後的大半年都未能用口進食，每一口奶都由媽媽幫他倒入鼻胃喉。

鎧晉漸長，戒奶以後，理應開始進食，但他怎都不肯張開口。媽媽試過好言相勸，亦有打打罵罵「如果你不吃就整天都沒東西吃」，甚至出動平板電腦利誘，鎧晉都無動於中。用口吃飯對他都說，就好像要了他的命一樣。

起初，媽媽都抱着吃東西是人的本能，只不過鎧晉的起步點較其他小朋友遲，當然會慢一點，預計鎧晉會比同齡的小朋友遲一點加固、遲一點吃大人的東西。可是，日子一天一天過，鎧晉的進度未如理想，連飲一啖水都不肯，更遑論吃飯吃粥。於是，媽媽的壓力亦愈來愈大，身邊的親戚朋友又議論紛紛，有的叫她要狠心餓鎧晉幾天，有的怪責媽媽沒心機餵鎧晉吃東西，總之，身邊的「意見」令媽媽喘不過氣來。

香港專門治療餵食問題的治療師不多，主要由言語治療師負責。鎧晉媽媽輾轉之下來到我的診所，並訴說着自己和鎧晉的故事。她開始擔心鎧晉會一輩子都只能靠胃喉進食，又怕這樣下去會影響鎧晉的發展。的確，鎧晉的故事雖然在早產寶寶中並不罕見，但大眾對有餵食問題的小朋友的關注卻少之又少，加上身邊親友誤解又多，所以作為當事人的家長，往往承受很大壓力。現在就跟大家拆解有關餵食問題的3個謬誤，讓大家了解多點。

未能呼吸順暢 怎有動力吃東西

謬誤1：進食是身體的priority 1

其實對身體來說，呼吸才最重要。試想想，如果你剛跑畢馬拉松還在喘氣的時候，要你吃東西或喝水，你都不會想吃。而很多有餵食問題的小朋友在嬰兒時期都像鎧晉一樣，因為肺部發展不足而未能順暢地呼吸，連呼吸都不順暢，試問又怎會有動力吃東西呢？所以在開始所有餵食訓練之前，治療師通常都會先與醫生確認小朋友的呼吸狀態。

謬誤2：進食是人類本能

在小朋友出生的首3個月，進食的確是本能、條件反射（reflexive）；但3個月過後，進食就會變得「有意識」（voluntary），小朋友可以控制自己吸啜與否，放不放食物入口，以至吞不吞下食物。由於進食在這類小朋友身上未必是個良好的經驗，因此每次進食的時候，腎上腺素有可能增加，進一步抑制胃口，所以他們並不會主動要求吃東西。

謬誤3：進食十分容易

吞嚥其實是個複雜的動作，在短短1秒吞嚥的過程中，要用上26條肌肉及6條腦神經，還要好好配合不同的感官系統作平衡，稍有差錯就會「濁親」。因此，好好進食從來都不容易。

看完以上簡單的解釋，希望大家對有餵食問題的小朋友及家庭多一份了解、少一點批評。相比起給予建議，這份了解對鎧晉這類小朋友和家長更重要。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第343期]