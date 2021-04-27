讀樂樂：抓緊動盪中的一點愛

【明報專訊】《外婆阿貝拉的禮物》由一份禮物開始，描寫兩婆孫的關係、親情。故事裏的阿貝拉是妮娜的婆婆，兩婆孫的心靈自首次擁抱的那一刻被接連起來，相通了。隨着她們每天為感情「灌溉」，把一點一滴的趣事、開心事和瑣碎事都注入關係當中，阿貝拉和妮娜之間的愛便變得深厚起來，兩婆孫的默契亦在歲月中漸漸建立。

關係需要時間培養

作者運用了簡單而細膩的筆觸、清新而活潑的圖畫，帶出阿貝拉和妮娜的互動關係。故事很直率地說出關係需要時間來培養，還要「落手落腳」去經營。就好像這對婆孫的關係，並非只有阿貝拉單方面付出，孫女妮娜也會經常找機會逗外婆笑。回想我與媽媽的感情，也是從兒時建立，那時她最喜歡拖着我的小手到屋邨裏的街市買餸菜，而我亦很喜歡跟她一起去，因為每逢經過燒味店時，老闆娘會與媽媽閒聊，且必定特別為我斬一小件叉燒，然後快快地將它放入我口，給我樂上一整天。

由愛而生非凡力量

大家所祈求的禮物又是什麼呢？或許很多人像我一樣，在疫症蔓延、動盪不安的日子裏，能夠平安度日，已是最好的禮物。阿貝拉和妮娜同樣生於動盪時期的墨西哥，雖然她們的生活一天艱難過一天，但是，阿貝拉心裏總希望為心愛的妮娜預備一份寶貴的禮物——可能是一部腳踏車、一隻小狗，或是一次讓妮娜大開眼界的海灘之旅。如果你是阿貝拉，你所預備的禮物又會是什麼？妮娜雖然年紀輕輕，但機伶的她對外婆的心願心領神會，可是，身處艱難困苦之中，又可以怎樣呢？如果你是孫女妮娜，又會怎樣處理這個兩難的情况呢？

作者為故事注入由愛而生的非凡力量，讓艱難的日子也變得有希望。當大家處於徬徨無助時，不妨把心思放空，進入阿貝拉和妮娜的心思裏，聆聽她們兩婆孫的故事，看看她們的故事對你有什麼啟迪。

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文︰呂美玉

[Happy PaMa 教得樂 第343期]