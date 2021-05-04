母親節快樂：聽障媽媽克服難關 照顧女兒有聲有色

今年小六的睿睿，是一個很自律的孩子，學業功課，從不用父母操心。（楊柏賢攝）

【明報專訊】再嬌柔的女生，當了媽媽後，都會變成superwoman，長出一雙強而有力的臂彎，為兒女遮風擋雨。其中聽障的蘇妍（Suyi）和育有罕見病童的黃靜兒（Yoki），更加是非一般的超人媽媽，她們的「戰鬥力」驚人，遇強愈強，為女兒可以克服重重難關，撐起一片藍天！

文︰沈雅詩

小寶寶出生時的呱呱哭聲、牙牙學語第一次喊「媽媽」，甚至唱的第一首兒歌，對每個母親來說，都是彌足珍貴的回憶，但有聽障的Suyi卻經驗不到，「這個當然是遺憾」，Suyi在香港聾人福利促進會手語傳譯主任李秋凝的協助下，向記者細訴感受。「我最渴望聽到女兒的琴聲，所以每當她彈琴，我都會摸着鋼琴去感受。」

「最渴望聽到女兒琴聲」

在內地出生的Suyi，6歲時，因為發高燒，令雙耳聽力受損，從此她的世界失去聲音，「小時候也自卑的，而且少了很多朋友」。後來Suyi舉家移居香港，入讀當時專門錄取聽障學童的真鐸學校，她才慢慢開朗起來。

Suyi走過的路，其實和一般女生無異。中學畢業後，她踏足社會工作，然後拍拖談戀愛，再踏上紅地氈。只是在生兒育女的問題上，跟另一半有過很大的掙扎，「因為他也是聽障人士，很擔心會遺傳給下一代」。但Suyi想當媽媽的決心太大，「我相信孩子可為家庭帶來歡樂」，最終丈夫也同意組織三人家庭。

懷孕期間，Suyi不諱言承受巨大的心理壓力，直至女兒睿睿出生，檢查後確定聽力正常，她才鬆一口氣。轉眼間，睿睿已經11歲，亭亭玉立，雖然父母都是聽障人士，但沒有窒礙小妮子的語言發展，她不單像其他小學生一樣，懂得兩文三語，而且精通印尼語，「因為公公婆婆是印尼華僑」，還有手語呢！

女兒1歲學手語 溝通無障礙

為了讓一家人可以無障礙溝通，在睿睿1歲左右，Suyi便開始教她打手語，「當她想抱、想食，我都要她先跟我學打相關的手語動作」。睿睿表示，平日和父母溝通沒有什麼困難，並可在健聽人士之間，充當他們的傳譯員，「每次家長日，我都負責幫媽媽和老師做手語傳譯」。

「媽媽很叻」 煮食美味又教功課

若說做媽媽難，做聽障媽媽就更加難。睿睿的每個成長階段，Suyi都遇上不同挑戰，「她在BB時，主要是一些照顧上的問題，現在長大了，就會想，怎教她讀書」。不過，全世界媽媽的字典裏，都沒有「不可能」這三個字，任何對兒女有益處的事情，她們都會全力以赴，Suyi亦不例外。而在睿睿的眼中，Suyi也是個超人媽媽。

「她很叻的，煮東西很美味，不單懂做芝士蛋糕，木糠布甸也行，還有芒果布甸、焗薯蓉……我統統都很喜歡吃；她做手工亦叻，會開班教聽障人士做香薰肥皂、馬賽克蠟燭台……又會教我功課，幫我溫習。」

怎樣教功課？睿睿舉例︰「假如我要背默課文，媽媽會看我口形有否背錯，然後再叫我默出來，由她批改；如果遇到一些我不懂讀的生字，媽媽就會用App朗讀給我聽，有時候，她還會出常識科試題考我……」記者聽着聽着，覺得孩子的世界很單純，只要愛護他們，不管傷或健，都是好媽媽。

■知多啲

聽障父母與健聽子女 易互換角色 關係疏離

香港聾人福利促進會中心主任文佩施表示，在她接觸的聽障父母中，不少都出現與子女互換角色的問題，即由健聽子女照顧聽障父母，亦因為他們缺乏信心，認定自己沒有能力，因此會把照顧子女的責任「外判」予健聽的親友，令親子關係疏離，孩子亦因為「無王管」，容易有偏差行為。不過，這個情况沒有在Suyi身上發生，「我跟Suyi同行了8年，非常欣賞她，她對自己做媽媽的角色充滿信心，亦有能力及適當地運用父母的影響力，所以教出十分乖巧、品學兼優的睿睿」。

[Happy PaMa 教得樂 第344期]