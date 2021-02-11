本周FOCUS．採訪手記：單向網上學習 孩子缺互動

【明報專訊】上兩個星期因要做一個有關幼兒學習說話的題目，在playgroup導師安排下，我到了一個小朋友的家中看看他是如何透過平板電腦上課。原來小朋友在家中看着屏幕，一樣表現得十分留心和興奮，例如他會跟導師一起唱歌跳舞、打招呼，點名時會舉手。之後在媽媽協助下，他完成了一些小手工，甚至在茶點時間學習塗果醬，家長按導師指示為孩子送上餅乾和用具，並與他一起塗果醬，練小肌肉。整體來說，playgroup的網課內容上跟實體課沒有太大分別，唯一欠缺的是社交訓練。

今次採訪，我發現了一件很有趣的事情，就是在課堂快完結前，小朋友竟然不停用手指點擊屏幕上顯示其他小朋友樣子的視窗，後來我才知道，這是因為他習慣了看YouTube，點擊下一個視窗便可以開啟另一個新影片！我跟playgroup導師笑談這個發現，她說這就是單向網上學習的弊處，若孩子只習慣YouTube一類單向接收模式，便分不清哪個時候需要跟屏幕的人互動，所以有些幼稚園在網上面試時，教師在屏幕前問問題，孩子根本不知道要回答呢！因此，她建議家長給孩子使用網上學習工具要適可而止，最好選一些互動度高的，更理想是陪同孩子一同觀看，促進良好親子關係。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第344期]