親子筆陣．家教明言：終身受用的習慣

【明報專訊】在疫情下上網課，對小孩子、教師及家長都需要很多適應，家長最憂慮的，是學習模式的轉變，會否令孩子「學少了東西」，於是很想替他們多找不同的「補救」方案，而與此同時，家長亦要為子女的身心健康操心，真的辛苦了！關於學習問題，或者，我們可從另一個角度看。既然子女在家的時間多了，家長可否好好利用這段時間，建立起他們終身受用的習慣呢？筆者認為，其中一個對學習很有幫助的習慣，就是閱讀了。但應如何培育孩子的閱讀習慣呢？以下略作分享。

多帶孩子「打書釘」 發掘不同閱讀途徑

其實每個人的閱讀起步點都不同，筆者在學校觀察到學生的閱讀習慣真是各自精彩。有些喜歡推理科幻小說的迷離世界，有學生則喜歡武俠小說的俠義江湖，也有鍾情繪本文學的優美精煉，亦有學生喜愛諧趣漫畫的歡樂氛圍。開卷有益，家長不妨多帶孩子到書店「打書釘」，讓他們見識閱讀的廣闊天地，並放手讓他們選擇喜歡的讀物。

香港出版學會於今年持續做「香港全民閱讀調查」，以電話訪問約2000人。結果發現，有約七成受訪者有電子閱讀習慣，較以往有所提升。但同時有約六成受訪者表示沒有使用公共圖書館的電子書借閱服務，其中更有逾三成半人表示不知道相關的服務。家長在未來，可更多留意不同的閱讀途徑，讓子女隨時隨地都有書可讀。

醞釀閱讀氛圍 多談喜愛圖書

閱讀並不是機械餵食打發子女時間，孩子還小的時候，家長不妨多跟子女伴讀，既可促進親子關係，同時亦是送給他們一條打開閱讀大門的鑰匙。到子女建立了閱讀習慣，家長勿以為任務完成，「功成身退」，因為閱讀從來不單是孩子的事情，也是家長的事情。

國際教育成績評估協會（IEA）每5年做一次的「全球學生閱讀能力進展研究」（PIRLS），主要評估全球小四學生的閱讀能力標準、閱讀行為及閱讀態度，共有50個國家或地區參加。最新的研究在2016年做，研究團隊發現父母的閱讀習慣和子女的閱讀興趣和能力成正比，並且有高度關聯。意味着家長喜愛閱讀，也會影響孩子對閱讀的喜愛，身教勝於言教。

執筆前數天，一個五年級班主任同事和我談起班中學生的閱讀情况，他還特意為孩子開設閱讀分享時間，讓他們談談自己的喜愛圖書，輕鬆愉快，樂也融融。十分感謝同事的熱誠和洞見，閱讀氛圍的確需要醞釀。家長也不妨和子女多談談閱讀體會，既可了解子女的心聲，又可讓子女感受到閱讀生活化的氣息，終身受用。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介﹕陪伴同學成長是幸福的經歷，相信同學的無限潛能，每個孩子都有閃亮的可能。

[Happy PaMa 教得樂 第344期]