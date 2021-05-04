半個瑞典人：春天不是焦慮天

【明報專訊】去年怪異病毒在歐洲撒下恐懼種子，歐洲多個國家的危情有如災難片。我跟許多外來移民一樣，因為追蹤香港、台灣等亞洲新聞的關係，焦慮指數比瑞典人高許多倍。話說我和丈夫決定全體留家一個月遙距上學上班，每天除了不停煮飯做小點，以及下午全體學習時間完畢後，拉着3個女兒出外散步走一圈之外，我彷彿什麼也沒幹。

瑞典人紛紛裝修 建材公司派花紅

剛讀到一段瑞典新聞頭條：建材公司向員工派發史無前例大花紅。原因是過去一年來，正常熱愛外遊的瑞典人統統留在國內，暑假和聖誕長假期都在家中，自家慶祝完仲夏節、聖誕節之後還有悠長假期，於是紛紛籌備大小室內外裝修工程……當市面老商店陸續關閉退隱，唯獨是建材公司貨如輪轉，結果瑞典市民買建材買到員工受惠獲派大花紅，也算是奇情世界的奇蹟。

我們家這條小街已是最佳例子，隔壁鄰居最勁，不但掘地建了個室外豪華巨型按摩浴泳池，周邊配套也凌厲：木平台上有兩張全躺式太陽椅，環繞平台的木樓梯可以坐齊幾十人欣賞前面草地。也許來探訪的家族長者們不便蹲下來，男主人拖比下班後熱烈地邊飲啤酒邊開行電鋸，新作品原來是在樓梯邊緣延伸出一張長形木梳化！女主人莉莉周末購物回來，把一系列背墊和咕𠱸放上去，嘩啦！孩子們的公公婆婆蒞臨開幕試坐。我這個八卦鄰居在2樓遙看，也覺得實在比Netflix更精彩。

打理花園好過打殘心火

至於我，因為去年春夏心情焦慮，連花圃也沒多理會。期待世界回復正常的希冀，演變為出力打理花園好過打殘自己的心火。於是趁這星期氣溫終於衝破7℃，在有太陽無刺頸春風的午後，跟小女兒在園裏的花圃前邊唱歌邊翻動泥土，拔枯根野草，商討種花抑或種瓜。她叉着腰提醒媽媽：「我在學校種咗豆！已經長到咁高！」我說：「咁你攞番嚟屋企嗰日我開車嚟接！」

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第344期]