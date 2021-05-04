客座隨筆：兄弟姊妹間的爭與寵

【明報專訊】「一時糖黐豆，一時水溝油」，兄弟姊妹間的相處可以令家庭滿載笑聲，卻也可能傷害家人間的感情。與兄弟姊妹相處，是孩子在成長路上需要學習及鍛煉的過程，亦是建立個人人格和人際社交的重要契機。今次讓我們分享處理兄弟姊妹手足之情的重點，讓孩子們建立良好關係之餘，也可令家庭更和諧。

1. 學習「我的」與「我們的」概念

人總有比較喜歡及珍惜的東西，尊重孩子把最喜愛的物品珍藏的舉動，但亦要教會他們把珍藏以外的物品與兄弟姊妹分享。面對爭吵時，家長可在嘗試平靜他們的情緒後，與子女共同界定哪些是「珍藏」物品，哪些是「可分享的」物品，前者讓他們感到自己被尊重，後者讓他們學習分享及尊重別人。

2. 學習原諒與接納

兄弟姊妹間相處無可避免會吵架。家長可欣賞孩子們的主見及敢言，讓孩子在安全環境下表達己見，最重要是吵架後要「賽後檢討」，教會他們學習互相包容、互相接納、互相原諒。

3. 堅守相同公平原則

照顧孩子時要堅守相同及公平原則，處事一視同仁能讓孩子明白父母是給予同等的愛，這是增進兄弟姊妹之間的感情的法門，也讓孩子們學懂公平對待他人之道。家長有時或會不經意忽視對孩子的情感支援，往往造成不公平的假象。

例子（a）：弟弟可以和媽媽同牀而睡，哥哥為何需要獨睡或只和爸爸睡？

解決方法：遇到類似情况，家長不應厚此薄彼，適宜先對孩子講解背後做法的原因，甚至商討做法。此情况下，兩兄弟可以輪流與父母同睡，讓孩子感受到公平對待。

例子（b）：當妹妹跌倒，爸爸即時哄妹妹。要是哥哥跌倒，卻因男孩而要堅強，要自己站起來。

解決方法：家長鍛煉孩子獨立時，別忘了給予子女情緒安慰，讓他們感到父母的關心。

4. 造就孩子的成長課

兄弟姊妹的吵架聲總令家長感煩躁，但這正正告訴家長：孩子長大了！在面對子女吵架時，家長不妨深呼吸，在安全環境下，容讓子女在吵架過程中有所經歷及學習。每一次吵架都是孩子們成長的課堂，培養他們擁有包容的氣度、原諒別人的胸襟及重新嘗試的勇氣。

5. 建立優質親子時間

孩子總是渴求被愛，要他們時刻都與兄弟姊妹分享父母的愛或會令他們感到不滿足。家長每月為孩子營造輕鬆、優質的親子獨處時間，讓孩子有足夠的能量，讓他們繼續與兄弟姊妹分享父母的愛。

文：李家欣（保良局幼稚園駐校社工服務— 駐校督導）

[Happy PaMa 教得樂 第344期]