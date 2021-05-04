家庭有教：溫習英文默書小技巧

【明報專訊】孩子每逢默書，都像要「上戰場」一樣，戰戰兢兢，希望碰個好運氣，默出好成績？其實家長可以用一些小技巧，提升孩子串字能力和默書表現。

尋找「字中字」

一些較長的英文字，其實可分割為2、3個較短而簡單的字。例如，maintenance裏的main、ten和an，都是一些孩子相較熟悉的字，不妨讓孩子留心這些「字中字」，加以牢記。（圖1）

創作小故事

Maintenance一字包含的main、ten、-ance，可以變成maintenance: The main person leads ten people in the performance。如果家長能幫助孩子創作有趣而影像分明的故事便更好。（圖2）

組合同與異

家長可以幫助孩子將最近學到的生字，放到腦海裏那些已建立起來的記憶網絡中。例如：bright可以放到串法相近的night、fight、right和light當中，而story、destroy和storey，則可以互相比較。（圖3）

按意思默字

要在默書表現出色，孩子需要認識所串生字的意思。例如，小朋友打針時會感到pain（痛楚），而不是pane（窗戶玻璃），但是被窗戶玻璃割傷就會很痛（I feel the pain from the cut by the pane of glass）。（圖4）

檢討經常串錯的字

孩子可能經常出現某些錯誤，例如混淆b和d、p和q，又可能經常誤會了近音（甚至同音）的生字，把ph-串成f-、把son串成sun，或把ship串成sheep等。家長可以一對一對地與孩子複習這些相似的字。（圖5）

除了引導孩子用以上方法溫習，家長亦可以提醒孩子邊寫邊讀。因為與中文不一樣，英文是拼音文字，亦即是用符號去代表發音的文字。懂得英文字怎樣讀，可以大概猜到它怎樣寫。當然，不論是默書還是測驗，串字時都需要預留時間覆核答案啦！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第344期]