辣媽CEO：帶着大小T創業

【明報專訊】真沒想過新冠病毒疫情竟可以橫跨兩年，對全球經濟民生都造成很大影響，對我們習以為常的生活模式，亦起了很大的變化。

對我們一家來說，最受影響的應該是小T的學業。至今我仍然慶幸做得最好、最明智的決定，是在疫情爆發初期果斷地讓小T回港。雖然他申請休學1年，但9月底能否或者會不會回去繼續最後1年的課程，這一刻還是未知之數。

能否回去，當然和疫情的控制有關；至於會不會回去，就和我們的新食品事業有關。去年初無心插柳為一個飲食平台示範一些家常小菜，撞正疫情，由於大家改變了出街食飯的習慣，改為在家中煮食，我的飲食片大受歡迎，動輒幾十萬瀏覽次數（不是講笑的）。今年亦開始了在《明報》副刊為大家示範節日時令菜式，進一步拓展了我的讀者群。

烹飪興趣轉化為生意

去年中秋我在自己的facebook live頻道講起芋頭，非常懷念母親的古法芋頭糕，在粉絲們支持下，膽粗粗做了500底，旋即售罄。之後的醉鴨舌、薑醋，古法燜鮑魚都沿用我母親外婆留下來的百年煮食方法配方，迴響不絕，大受讚賞。烹飪從來都是我的興趣，但沒想過可以轉化為一門生意。不知哪來的勇氣，可能其實是一份傻氣，想把最原始、最樸實、最感動、最溫暖的家滋味帶給大家。

不過網上銷售和做實體店是兩回事，第一次「落地」，是黃金檔期農曆新年前後，在又一城、金鐘的精品超市兩個黃金銷售點公開發售我的賀年糕點。上周六，我的自家品牌專門店正式落戶尖沙嘴河內道K11。除了辣椒調味料、花蜜，還有我最拿手的芝士蛋糕甜品。

我懂得歷史 他們懂得未來

今次創業，沒有大小T就不能成事。煮食方面當然由我全權負責，除此之外的所有大小事情，一概由他們兩姊弟打點負責。大T在韓國賣明星相紀念品的創業經驗，今次大派用場。短短大半年，我的SON級推介從零開始，就靠我們3個人6隻手，摸着石頭互相扶持走出一條路。我很少公開稱讚他倆，但今次不得不讚，的確有乃母之風，點止出色咁簡單！

當然我們之間的爭執摩擦肯定不會少，但過程中彼此都在學習，我懂得的是歷史，他們懂得的是未來。互有長短，互補不足，真的要多謝上天的眷顧，製造了這個多麼難能可貴的機會，我可以手把手帶着兩個孩子一起經歷，得失成敗，一起走過，不管生意成績如何，我都真的無憾了！

家的味道，不是味道回憶，我希望我製作的食品食物，能帶給大家幸福的味道。

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第344期]