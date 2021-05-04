論盡教育：教師任人糟質

【明報專訊】本文命題看似誇張，王師奶下筆猶豫凡10分鐘，同情、心酸、憐憫兼而有之。教師本是崇高工作，淪落到呼之則來，揮之則去地步，任人糟質，孔老二再世都一定轉行，寧願匿埋後欄洗大餅。斯文何價！

教師曾否有過黃金時期？有，那是大陸人攀山越嶺，冒死游水偷渡香港的1950年代，木屋漫山遍野，學校被迫改上、下午班制，徙置大廈連天台都變成學校，學生日曬雨淋，教師供不應求，那是香港教師最搶手的年代。十年河東，十年河西，香港教師如今變成地底泥，任人踩，任人糟質。王師奶看盡香港教育演變，從硬件的進步（校舍設備現代化）、軟件的停頓、思維的僵化，一一看在眼內。小學的半日制改為全日制，從大班變小班，電腦觀念從零到雛形，這都是硬件的進步；軟件成功的例子就搜索枯腸都好難找到，勉強說電子教學吧，結果爛尾收場；最後是教育思維的僵化，歷任教育龍頭無遠見，少做少錯，不做不錯，不求有功，但求少過。無一個局長為香港教育長遠打算，只望無驚無險，5年後陽光海灘。也許王師奶偏見，只有一個羅范椒芬曾為香港教育動過腦筋，可惜她想三扒兩撥把羅馬建成。欲速不達，搞出好多大頭佛。

逾半曾遇職場欺凌

香港教師點慘？極端的被迫到跳樓，患抑鬱症的據說不少於30%，食緊藥唔敢畀人知；仍有教育大學畢業生到現在仍做緊合約教師，年年換竇，今年旺角，幸運的明年沙頭角，唔好彩的踎墩食穀種。寫兩句見工對白給讀者諸君聽聽，就知一年合約教師何等悲情。校長問：「陳先生，你畢咗業6年，轉咗6間學校，無一間做得長，你似乎係一個唔安定嘅人。」應徵者一肚氣，回答說：「校長，呢份工只係1年合約，明年我去見工，那個校長又會質疑我7年教7間學校。」有些校長明明可以請常額教師，但仍空住個位，寧願請合約教師，因為合約教師好使好用，又聽話，又搏命，樣樣做到加零一，希望博校長青睞，有份實職，用不着東漂西泊，但這機會難過跑馬射蚊鬚。

教協話逾半教師過去6個月曾遭遇一次或以上職場欺凌，七成教師認為目前申訴機制不能妥善處理，建議校董與教師之間設恆常機制，讓教職員直接接觸校董表達意見。唉，職場欺凌分分鐘都有，點會半年才一次吖。如果你被列入欺凌對象，一入校門已經被凌厲的眼神，被玄壇的冷面孔拮到打冷震，呢啲唔係欺凌係乜？教協建議校董和教師設恆常溝通機制，反映意見，反映乜嘢意見，投訴被校長糟質乎？馮偉華葉建源兩位，你哋唔係天真到以為這樣就可以解決欺凌投訴，咁樣係將受委屈的教師推落深淵。也許王師奶睇得監獄片多，每當太平紳士巡監獄時，如果有囚犯敢投訴的，太平紳士走了以後，呢個勇士一定在水飯房不見天日，頭腫面腫一兩個月。這是制度的缺陷，要教師活得有尊嚴，受公平看待，法團校董會這制度一定要煎皮拆骨。講句公道話，不是所有校長都是土皇帝，也不是所有教師都能恪守師道，小婦人見識過好多全無師德的人之患。

走筆至此，新聞報道有幼稚園校長被指強迫教師畫壁畫美化私人寓所。唉，教師係一份乜嘢工嚟㗎！

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第344期]