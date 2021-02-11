本周FOCUS．採訪手記：「天使」校長 助罕有病兒童投入校園

【明報專訊】上期封面故事的主角，是兩個堪稱superwoman的素人媽媽，其中一個是女兒患俗稱「石頭人症」罕見病的Yoki。正如Yoki所講，寶貝女Haley雖然不幸，但感恩身邊有很多小天使，其中不得不提的，正是Haley就讀的愛秩序灣官立小學校長崔家祥。

聘請教學助理 貼身照顧

話說去年，Yoki決定讓Haley升讀主流小學，於是便先向區內幾間心儀學校了解，看看學校是否願意錄取這個活動能力受限的學生。結果Yoki吃了不少閉門羹，唯獨崔家祥拍心口保證，只要Haley派入愛官，學校便一定保證照顧她6年！

Haley最終如願派到愛官，而崔家祥亦信守承諾，給Haley請了一名教學助理（TA），專門貼身照顧她。校方亦十分細心，不單改造桌椅，又為她設計「舉手牌」，方便Haley發問或回答問題。

記者致電崔家祥，校長謙稱只是做份內事，「我們做教育的，根本不應該揀學生」。但他表示：因Haley不屬於教育局所定義特殊教育需要（SEN）類別的學童，因此在爭取資源時，的確有難度，但他堅決表示「最多學校自掏腰包，我也要幫她！」幸好最後教育局開綠燈，校長可鬆一口氣，小妮子亦得以享受愉快的校園生活。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第345期]